Dream Theater fará shows no Brasil em 2026; veja datas e cidades

A banda de metal progressivo Dream Theater anunciou nesta segunda-feira, 8, que fará seis shows no Brasil em maio de 2026. O grupo voltará ao País após a excursão que fizeram no fim de 2024.

Todas as noites da próxima turnê serão no formato Uma Noite Com o Dream Theater, um espetáculo de aproximadamente 3 horas que celebrará o recente 16º álbum de estúdio da banda, Parasomnia, além dos 30 anos de A Change of Seasons.

A turnê está programada para seis capitais brasileiras e começará em 3/5, em Porto Alegre/RS, passando por Curitiba/PR (5/5), Brasília/DF (7/5), São Paulo/SP (9/5), Rio de Janeiro/RJ (10/5) até o encerramento em 12/5, em Belo Horizonte.

Na capital paulista, a apresentação será na Vibra São Paulo, na zona sul. O início das vendas será a partir das 10h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 12, pelo site www.clubedoingresso.com.br. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.