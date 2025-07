Conheça os doramas de ação mais bem-avaliados no Viki

Os doramas de ação também fazem sucesso entre os fãs das produções asiáticas. A lista conta apenas com séries com nota igual ou maior do que 9,5 na plataforma Viki. Além disso, a seleção tem C-dramas e K-dramas que envolvem ação com outros gêneros, como fantasia e comédia.

Dentre as indicações está o C-drama "O Indomável" ("The Untamed"). Com nota 9,8 em mais de 90 mil avaliações, o dorama chinês conta a história de dois jovens que buscam acabar com as mazelas que o reinado sobre nas mãos de clã violento e perigoso.

O elenco principal do dorama é formado por Xiao Zhan, Wang Yi Bo, Zoey Meng e Xuan Lu. A direção é por conta de Steve Cheng ("País das Maravilhas do Amor") e Chan Ka Lam ("Serendipity"). O roteiro é assinado por Deng Yao Yu, Yang Xia, Guo Guang Yun e Jing Ma.

Confira os doramas mais bem-avaliados de ação no Viki:

1. Dorama "Fogos de Artifício do Meu Coração"

Sinopse: Dois jovens se apaixonaram quando ainda eram crianças. Por causa das suas famílias, eles tiveram que se separar. Só que o destino quis que eles se reencontrassem. Agora, eles trabalham para salvar vidas. Ele como chefe dos bombeiros, ela como média de emergência. Os dois vão ter que colocar as suas diferenças de lado para poder seguir nas carreias.

Elenco: Yang Yang e Wang Chu Ran

Número de episódios: 40

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Disfarçado no Ensino Médio"

Sinopse: Um aluno novo chama atenção por causa da sua aparência, charme, carisma e sorriso cativante. O que todos percebem nele é bem diferente do que ele é realmente. Na verdade, ele é um agente secreto que está em busca do ouro perdido desde o Império Joseon. Durante a busca por respostas, ele acaba se envolvendo verdadeiramente com os colegas de sala de aula.

Elenco: Seo Kang-joon, Jin Ki-joo, Kim Shin-rok

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Grupo de Estudos" ("Study Group")

Sinopse: Um aluno da pior escola da cidade deseja se tornar bom nos estudos para conseguir uma vaga na universidade, mas a sua única habilidade é na luta. Ainda que ele estude muito, não consegue atingir boas notas e a pressão para passar numa faculdade renomada começa a piorar tudo. Mesmo assim, ele não perde o foco para alcançar o seu objetivo. Enquanto isso, os seus amigos do grupo de estudo acabam sofrendo bullying, então ele terá como usar a sua força e habilidade em luta para ajudá-los.

Elenco: Minhyun, Han Ji-eun, Cha Woo-min e Shin Soo-hyun

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki

4. Dorama "O Taxista"

Sinopse: Um ex-agente das Forças Especiais vê sua mãe ser morta, mas nada acontecer com o assassino. Em busca de vingança ou justiça, ele é recrutada para trabalhar numa empresa de táxi. Acontece que esta não é uma empresa de transporte comum. Na verdade, se trata de uma organização secreta que vinga a morte de vítimas que a lei desamparou. Enquanto isso, uma promotora está na cola deles e busca fazer justiça dentro da lei.

Elenco: Lee Je-hoon e Esom

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

5. Dorama "O Indomável"

Sinopse: Num reino de fantasia, dois jovens buscam confrontar o líder do clã que coloca terror em toda a parte. Um deles acaba desaparecendo misteriosamente. 16 anos depois, ele retorna e deseja um mundo melhor. Os dois retomam a dupla para achar respostas para as mortes e restaurar a paz. Enquanto isso, o passado volta a assombrar.

Elenco: Xiao Zhan, Wang Yi Bo, Zoey Meng e Xuan Lu

Número de episódios: 50

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)