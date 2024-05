Dorama 'High Society': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “High Society", de 2015, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de comédia romântica, disponível no Viki e Kocowa, é dirigido por Choi Young Hoon e estrelado por Sung Joon, Uee, Park Hyung Sik e Lim Ji Yeon.

"High Society", K-drama, está disponível no Viki e Kocowa (Reprodução)

Sinopse de “High Society”

Filha caçula de uma família chaebol, Jang Yoon Ha (Uee) deseja encontrar um homem que a ame de verdade. Decidida, ela vai trabalhar em um mercado de alimentos e finge que é de origem pobre. O gerente do local é Choi Joon Ki (Sung Joon), um homem que não quer mais viver na pobreza. No emprego, Jang Yoon Ha faz amizade com Lee Ji Yi (Lim Ji Yeon) e conhece Yoo Chang Soo (Park Hyung Sik), herdeiro do conglomerado onde o mercado fica. Jang Yoon Ha não demonstra interesse por Yoo Chang Soo, o que gera curiosidade no homem que sempre teve todas as mulheres aos seus pés.

Veja o trailer de “High Society”

Qual o elenco de “High Society”?

O elenco de "High Society" é formado por Sung Joon, Uee, Park Hyung Sik e Lim Ji Yeon.

O dorama "High Society" é original da Coreia do Sul (Reprodução)

Quantos episódios tem "High Society"?

"High Society" tem uma temporada com 16 episódios.

Onde assistir "High Society"?

O K-drama "High Society" está disponível no Viki e Kocowa.

