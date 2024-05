Dorama 'É Tudo Meu': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “É Tudo Meu", de 2021, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de suspense e romance, disponível na Netflix, é criação de Lee Na-jeong e Baek Mi-kyoung e estrelado por Lee Bo-young, Kim Seo-hyung e Lee Hyun-woo.

"É Tudo Meu", K-drama, está disponível na Netflix (Reprodução)

Sinopse de “É Tudo Meu”

Elegante, racional e inteligente, Jeong Seo-hyeon (Kim Seo-hyung) se casou com o primeiro herdeiro do Grupo Hyowon. Atriz que abriu mão da carreira, Seo Hee-soo (Lee Bo-young) se casou com o segundo herdeiro do mesmo grupo. Mulheres ricas que buscam o seu verdadeirop eu, Seo-hyeon e Hee-soo vivem em casas separadas na grande propriedade da família. Em um jantar, o empresário recebe a notícia de que um de seus maiores projetos foi ilegalmente financiado e isso resulta em um ataque cardíaco. Com o patriarca em coma, a família briga por poder.

Veja o trailer de “É Tudo Meu”

Qual o elenco de “É Tudo Meu”?

O elenco de "É Tudo Meu" é formado por Lee Bo-young, Kim Seo-hyung e Lee Hyun-woo.

O dorama "É Tudo Meu" é original da Coreia do Sul (Reprodução)

Quantos episódios tem "É Tudo Meu"?

"É Tudo Meu" tem uma temporada com 16 episódios. Cada episódio tem cerca de 65 minutos de duração.

Onde assistir "É Tudo Meu"?

O K-drama "É Tudo Meu" está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)