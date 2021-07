Documentário celebra dez anos de trajetória do diretor de teatro Guál Dídimo

Direto dos palcos, e principalmente dos bastidores, nasce o documentário “Guál Dídimo 2010-2020: Uma Década de Teatro em Belém/PA”, que celebra as principais produções teatrais realizadas pelo diretor e dramaturgo paraense. O documentário estreia nesta terça-feira, 27, às 14h, no canal Mostra Sesc Aldir Blanc Secult PA no YouTube.

No documentário, uma série de atores compartilham experiências de como foi protagonizar produções de Guál, entre eles: Rafael Feitosa, protagonista de “Paixão Fosca”; Tiago de Pinho, protagonista do musical “Ópera Profano”; as atrizes Luiza Imbiriba e Tainah Leite, protagonistas de “O Despertar da Primavera” e “As Bruxas de Salém” respectivamente; assim como Milton Monte, da ópera “A Ocasião Faz o Ladrão”.

O documentário tem direção de Vinícius Fleury e produção da FlemiFilmes. Todo o projeto foi viabilizado por dois editais de incentivo da Lei Aldir Blanc no Pará: um de teatro da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), e outro de credenciamento do Sesc Pará.

O diretor do projeto o descreve como uma homenagem à Guál, assim como a todos os profissionais que trabalham ao seu lado. Fleury relembra ter conhecido Dídimo em 2017, no teatro musical. Desde lá, os dois não pararam de produzir juntos, e Fleury chegou a protagonizar “O Gênio dos Musicais”, dirigido por Dídimo.

“Foi o espetáculo que mais curti fazer, foram mais de 10 apresentações. Guál é bastante minucioso, faz o que for necessário para extrair o melhor da performance e do roteiro, além de ser um grande alicerce da minha vida teatral e artística como um todo. Ele é sempre objetivo e pragmático, assim como eu, e é sempre um prazer produzir em conjunto com todo o talento que ele tem a oferecer”, conta o diretor do documentário.

O sentimento é compartilhado com a atriz Tainah Leite, que integra o projeto. “Em 2016, quando conheci o Guál, lembro de ter dito a mim mesma que um dia eu trabalharia com ele. Dois anos depois, fiz o coro grego de ‘O Gênio dos Musicais’ e, em seguida, veio ‘As Bruxas de Salém’, onde pude mostrar mais do meu trabalho como atriz. Recentemente, iniciei na direção e, mais do que nunca, compreendo o trabalho do Guál, que ao longo desses anos sempre me deu uma palavra de ânimo, de perseverança e, acima disso, acreditou em mim quando até eu desacreditava”, relembra.

“Guál Dídimo 2010-2020: Uma Década de Teatro em Belém/PA”, foi filmado no Teatro Waldemar Henrique. Em formato média-metragem, o documentário reúne vários relatos e também coleta exposições dos artistas que fizeram parte dos trabalhos cênicos produzidos pelo diretor paraense. O objetivo da obra é ampliar a compreensão do espectador sobre a importância desses espetáculos dentro da história do teatro paraense contemporâneo.

A década de Guál no teatro contada no documentário não abarca toda sua carreira, já que o diretor trabalha atualmente em novas produções, e diz estar ansioso para estender sua relação com o teatro por muito mais tempo.

“Estou louco para voltar ao teatro, que é o local onde o meu coração bate e minha essência reside[...]. Em agosto, lançaremos o espetáculo de videodança ‘Memórias Líquidas’, com o cantor e bailarino JottaC, e em setembro, o quarto Encontro Norte de Teatro Musical. Ambos os projetos serão realizados em ambiente virtual, em razão da pandemia, que apesar de afetar tremendamente os nossos projetos, não vai nos atrapalhar de continuar trabalhando”, adianta.