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Djamila Ribeiro participa de sessão de autógrafos em Belém no dia 25 de agosto

Djamila participará de uma sessão de autógrafos do livro "Lugar de Fala", no dia 25, e da II Jornada de Boas Práticas para a Equidade Racial, no dia 26

O Liberal
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A escritora e filósofa Djamila Ribeiro estará em Belém nos dias 25 e 26 de agosto. Ela participará de uma sessão de autógrafos do livro "Lugar de Fala" e da II Jornada de Boas Práticas para a Equidade Racial (Djamila Ribeiro/ Instagram)

A escritora e filósofa Djamila Ribeiro estará em Belém nos dias 25 e 26 de agosto. Ela participará de uma sessão de autógrafos do livro "Lugar de Fala" e da II Jornada de Boas Práticas para a Equidade Racial. Os eventos ocorrerão na Livraria Leitura do Boulevard Shopping e no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), respectivamente.

A sessão de autógrafos está marcada para o dia 25 de agosto, a partir das 19h, na Livraria Leitura do Boulevard Shopping. A entrada para o público será por ordem de chegada. Djamila Ribeiro atenderá os leitores até o fechamento do shopping.

A própria autora anunciou a agenda em suas redes sociais e convidou os leitores paraenses. A organização do encontro é uma parceria da editora Rosa dos Tempos com a Livraria Leitura. Esta será uma oportunidade para os fãs da escritora na capital paraense.

Livro "Lugar de Fala" e temas abordados

Publicado originalmente em 2017, o livro Lugar de Fala aborda questões cruciais. A obra discute o racismo estrutural, as relações de poder e a representatividade social. Ele questiona quem tem espaço e legitimidade para falar sobre determinadas experiências.

A nova edição da obra integra a consolidada trajetória editorial de Djamila Ribeiro. A escritora é também autora de títulos renomados como Quem Tem Medo do Feminismo Negro? e Pequeno Manual Antirracista.

Jornada de Boas Práticas para a Equidade Racial

Djamila Ribeiro terá uma segunda agenda oficial em Belém no dia 26 de agosto. A convite do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), ela participará da II Jornada de Boas Práticas para a Equidade Racial. Este é um evento de alcance nacional promovido pelo órgão de controle.

Para os participantes inscritos na programação da jornada, também haverá uma sessão de autógrafos. A presença da filósofa visa enriquecer o debate sobre a equidade racial no Pará e no Brasil.

Expectativa da autora pelo encontro em Belém

Nas redes sociais, Djamila Ribeiro destacou sua expectativa para o encontro com o público paraense. "Estou muito feliz que deu certo e que poderei dar meu abraço ao povo de Belém", afirmou a escritora ao divulgar a agenda na capital.

Serviço

  • O quê: Sessão de autógrafos com Djamila Ribeiro
  • Quando: 25 de agosto, às 19h
  • Onde: Livraria Leitura – Boulevard Shopping, Belém
  • Livro: Lugar de Fala – nova edição
  • Entrada: Por ordem de chegada
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