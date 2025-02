Dira Paes vibra com último ensaio técnico da Grande Rio para o Carnaval 2025

A atriz paraense Dira Paes usou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para mostrar a expectativa e os preparativos da escola de samba Grande Rio para o desfile oficial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, pelo Carnaval 2025. "Que noite incrível no último ensaio técnico da @GrandeRio, antes do desfile na avenida. Fiquei tomada de emoção por tudo que vivi ontem e que já se anuncia pra terça de Carnaval. Vamos juntos com Duque de Caxias e Belém do Pará!", postou.

Durante o ensaio final, no domingo (23), Dira interagiu com a rainha de bateria da escola, a atriz Paolla Oliveira, que se despede do posto este ano, e com outros integrantes da Grande Rio. Ela também foi atenciosa com a plateia, tirando fotos e cumprimentando o público.

A apresentação da Grande Rio na Marquês de Sapucaí será na Terça-feira Gorda, dia 4 de março, entre 0h50 e 1h10.

Dira Paes vibrou com os preparativos da Grande Rio para o desfile que vai abordar a cultura do Pará (Foto: Reprodução / Instagram @dirapaes)

A G.R.E.S. Acadêmicos Grande Rio vai apresentar ao público na Marquês de Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós". A proposta é levar para o palco do maior espetáculo da Terra toda a diversidade cultural, a história, a religiosidade e a ancestralidade do Pará, cuja capital sediará, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).