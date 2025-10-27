Capa Jornal Amazônia
Cultura

Demi Moore diz que Tom Cruise ficou 'constrangido' com sua gravidez em filme dos anos 1990

Estadão Conteúdo

Demi Moore relembrou os bastidores de Questão de Honra (1992) e contou que Tom Cruise teria ficado "constrangido" com sua gravidez durante os ensaios do longa. A revelação foi feita durante uma conversa no New Yorker Festival, no último sábado, 25.

Na época, a atriz estava grávida de oito meses de sua segunda filha, Scout Willis, fruto do relacionamento com Bruce Willis, quando participou de uma leitura do roteiro ao lado de Cruise e do diretor Rob Reiner e percebeu o desconforto do colega.

"Acho que Tom ficou bastante envergonhado. Eu me sentia bem, estava me movimentando, mas dava pra notar que ele achava a situação um pouco estranha", relatou a atriz.

Ela explicou que, no início dos anos 1990, poucas mulheres em Hollywood conciliavam a maternidade com papéis de destaque no cinema, o que tornava sua escolha incomum. "Havia essa ideia de que era preciso escolher entre ser mãe ou seguir a carreira. Eu sempre achei que isso não fazia sentido e quis mostrar que era possível ter as duas coisas", afirmou.

Demi contou ainda que, na tentativa de provar que poderia dar conta das duas funções, acabou impondo uma pressão excessiva a si mesma. "Olho pra trás e penso: o que eu estava tentando provar? Não era algo tão apoiado quanto é hoje. Eu estava amamentando e, ao mesmo tempo, ensaiando cenas", disse.

A atriz lembrou que se preparou fisicamente para o papel ainda durante a gestação e que manteve uma rotina intensa de exercícios pouco antes do parto. "Eu usaria um uniforme militar e, provavelmente, me antecipei demais. Fiz trilhas de horas, pedalei 24 quilômetros e até fui dançar em um clube de reggae no dia em que minha bolsa estourou", contou.

Palavras-chave

Demi Moore

Tom Cruise

gravidez

constrangimento

anos 90
Cultura
