Davi Brito, ex-BBB, é 'desmascarado' após publicar vídeos esquiando no Chile; entenda

O ganhador do BBB 24, Davi Brito, postou um vídeo nos stories de seu Instagram de um homem esquiando com a bandeira do Chile. Entretanto, o país, que fica localizado no hemisfério sul, está na primavera, e não apresenta neve. Após ser "desmascarado" nas redes sociais, ele se pronunciou: "Em momento nenhum eu disse que estava esquiando".

VEJA MAIS

Em redes sociais como o X, antigo Twitter, usuários mencionaram o "reflexo da televisão" na filmagem de Davi. Alguns defenderam o ex-BBB. "Ele claramente postou que não havia neve no Chile e deu detalhes dos passeios que fez."

Entre os stories divulgando casas de apostas, Davi Brito explicou a confusão: "Eu simplesmente postei um vídeo da internet, que gravei e coloquei uma música. Em momento nenhum falei que tinha neve no Chile e que eu estava esquiando".

Ele esteve no país recentemente, explicou que não chegou a ver neve, mas que pretendia voltar. "Era meu sonho ir para o Chile e esquiar na neve, mas não tinha neve. O que fiz? Gravei um vídeo [de uma terceira pessoa] em um restaurante e postei."