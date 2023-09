Dalton Vigh e Camila Czerkes não estão mais juntos após 10 anos de casamento

O ator Dalton Vigh e Camila Czerkes estão se separando após 10 anos de casamento. O ex-casal entra para a lista de separações que está com força no mês de setembro entre os famosos. Somente na última segunda-feira (26), também se separaram Sandy e Lucas Lima; Gustavo Mioto e Ana Castela; e os namorados Paula Fernandes e o empresário Rony Cecconello.

Dalton e Camila são pais dos gêmeos Arthur e David, de 7 anos, de quem terão a guarda compartilhada a partir de agora. As informações foram confirmadas pela assessoria do ator ao jornal O Globo.

Setembro tem sido o mês marcado por uma série de separações entre as celebridades. Na semana passada, Luísa Sonza anunciou o fim do namoro com Chico Moedas durante uma participação no programa "Mais Você", revelando uma traição ao vivo.