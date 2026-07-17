Corpo do jornalista Renato Machado será velado nesta sexta-feira, no Rio
Renato Machado morreu na manhã de quinta-feira, 16, aos 83 anos
Familiares, amigos e colegas de profissão prestam as últimas homenagens ao jornalista Renato Machado nesta sexta-feira, 17 de novembro.
O velório acontece no Memorial do Carmo, localizado no bairro do Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia reúne pessoas que acompanharam a trajetória de um dos mais respeitados profissionais da televisão brasileira.
Renato Machado faleceu na manhã de quinta-feira, 16 de novembro, aos 83 anos. A morte ocorreu na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte, segundo a TV Globo, foi insuficiência cardíaca.
A cerimônia de despedida ocorre na Capela 8 do Memorial do Carmo. A visitação pública está aberta entre 11h30 e 14h30, desta sexta-feira (17). Após a despedida, o corpo do jornalista será cremado em um momento reservado à família.
A morte de Renato Machado gerou grande comoção entre profissionais da imprensa e telespectadores. A Clínica São Vicente lamentou o falecimento em nota e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
Trajetória Marcante no Jornalismo
Carioca, Renato Machado formou-se em Direito. Ele decidiu seguir a vocação pelo jornalismo. Antes da televisão, Machado trabalhou como ator, dublador e integrou o serviço brasileiro da BBC, em Londres.
Em 1969, ele iniciou sua carreira no Jornal do Brasil, onde permaneceu por mais de uma década. Em 1982, Renato Machado ingressou na TV Globo.
Ele construiu uma carreira que atravessou gerações na emissora. Foi apresentador do Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e RJTV. Machado também integrou a bancada do Jornal Nacional.
Ele atuou como correspondente internacional em Londres e repórter especial. O jornalista tornou-se referência pela credibilidade e estilo sereno de apresentar as notícias.
Coberturas Históricas e Reconhecimento
Ao longo da carreira, Renato Machado participou da cobertura de grandes acontecimentos. Ele cobriu fatos que marcaram a história mundial e brasileira. Entre eles estão a Guerra das Malvinas, o desastre nuclear de Chernobyl e a Guerra do Golfo.
Machado também cobriu o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, a morte de Ayrton Senna e os atentados terroristas na Europa.
Entre 1996 e 2010, Renato Machado esteve à frente do Bom Dia Brasil. Ele participou da reformulação do telejornal. Ajudou a consolidar um formato mais dinâmico e próximo do público.
Anos depois, ele retornou a Londres como correspondente. Machado acompanhou novos acontecimentos internacionais. Entre eles estão os ataques ao jornal Charlie Hebdo e a crise econômica na Grécia.
Últimos Anos e Legado
Após a função de correspondente, Renato Machado atuou como repórter especial do Globo Repórter. Um de seus trabalhos mais lembrados foi a reportagem "A arte como passaporte".
Esta reportagem foi indicada ao Emmy Internacional na categoria de Atualidades. Ela mostrava como projetos culturais transformavam a vida de crianças e jovens brasileiros.
O jornalista encerrou sua trajetória na TV Globo em 2021. Nos últimos anos, dedicou-se à produção de conteúdo em redes sociais. Ele compartilhava sua paixão pelo universo dos vinhos e da enologia.
Com mais de 40 anos de carreira, Renato Machado deixa um legado. Ele é marcado por profissionalismo, elegância e compromisso com a informação. Sua trajetória permanece como uma das mais importantes do telejornalismo brasileiro.
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