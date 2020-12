Corpo de Paulinho, do Roupa Nova, será cremado nesta quarta-feira

O corpo do cantor Paulinho, do Roupa Nova, é velado nesta quarta-feira, 16, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia restrita para familiares. O vocalista e percussionista morreu na segunda-feira em decorrência do novo coronavírus. Ele será cremado, às 16h, no mesmo local, de acordo com informações da assessoria de imprensa.

Em comunicado oficial, os músicos do Roupa Nova agradeceram aos fãs pelo carinho e pelas mensagens de condolências enviadas. "A banda agradece a todos os fãs, familiares, amigos e artistas pelo carinho que estão recebendo, certos de que a passagem do Paulinho foi e será de muita luz. Continuem mandando bons pensamentos para que ele tenha um descanso em paz", diz a nota.

Paulinho foi diagnosticado com Covid-19 enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea. O artista havia feito o procedimento em setembro para tratar um linfoma. Dois meses depois, ele voltou a ser internado por causa do novo coronavírus.