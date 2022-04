Império Pedreirense exalta a diferença

Do bairro da Pedreira para o carnaval, a diretoria da Embaixada de Samba do Império Pedreirense realiza o pré-lançamento neste sábado, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o enredo do Carnaval 2023, “Temos o elixir do amor”, que terá como tema central o próprio autismo. O evento será a partir das 10h, na sede da escola, em Belém.

Diretor artístico da escola de samba fundada em 1951, Carlos Pinto tem uma filha autista e garante que o público pode esperar um enredo bem desenvolvido. “Vamos trazer algumas personalidades autistas dentro do estado do Pará. E também no âmbito nacional, tivemos contato com alguns artistas como o Marcos Mion, Marcos Frota. Inclusive a Nayara Barbalho está nos ajudando incansavelmente na produção desse enredo. Sabemos que é um momento propício a levantar iniciativas como essa”, afirmou o diretor.

“O Império é o olhar que namora a lua do barracão e une as peças deste quebra cabeça. Façamos desta avenida um templo de respeito às diferenças, de amor e empatia. Se é a pista que faz todos foliões, somos todos iguais nesta passarela. Anjos azuis que afetam o afeto. Corações no mesmo compasso, conectados nesta viagem insólita que une mente e coração, homens e anjos. Somos todos imperianos. Somos todos humanos”, destacou Carlos em uma das passagens do enredo.

Belém está há dois anos sem carnaval e o Império aproveitou esse hiato para preparar a volta com um assunto de extrema relevância "para que as pessoas possam absorver cada vez mais a pessoa autista dentro da cultura”, promete Carlos Pinto.

Agende-se

Pré-lançamento do enredo para o carnaval de 2023 da Império Pedreirense

Data: 02/04

Hora: 10h

Local: Sede da escola de samba (Travessa Mauriti, 1135 entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa)

Mais informações: (91) 98379-0500