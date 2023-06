Van Gogh em Belém: Conheça as obras mais caras do pintor de 'Noite Estrelada'

Vincent Van Gogh é um dos artistas mais famosos e influentes da história da arte ocidental, apesar de não ter sido reconhecido como tal em vida. Entretanto, o legado do pintor pós-impressionista neerlandês, é tão grandioso que hoje, um quadro de sua autoria chega a valer centenas de milhões de reais. No dia 30 de junho, será aberta em Belém a exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, que será instalada no Boulevard Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos no site lightland.com.br.

Quer saber quais são as mais caras? Então confira abaixo a lista das 10 pinturas mais caras do Van Gogh:

1. Noite Estrelada

Noite Estrelada (1889) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Todo mundo já viu essa pintura na vida. É a mais famosa e a mais cara de todas! Ela não está à venda, porém, seu valor está avaliado em cerca de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 513 milhões). Pintada em 1889, a arte retrata a vista da janela do quarto da clínica onde o pintor ficou internado em Saint-Rémy-de-Provence. A pintura de óleo sobre tela faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

2. Retrato de Dr. Gachet

Retrato de Dr. Gachet (1890) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommon)

A última vez que o Retrato do Dr. Gachet de Van Gogh foi vendido em 15 de maio de 1990, em um leilão de Nova York para Ryoei Saito pela ‘bagatela’ de US$ 82,5 milhões (cerca de R$ 423 milhões). A pintura retrata o seu último médico com uma expressão melancólica.

3. Trabalhador Arando um Campo

Trabalhador Arando um Campo (1889) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Trabalhador Arando um Campo custou, em sua última venda, o valor de US$ 81 milhões (cerca de R$ 416 milhões) em 2017. Van Gogh fez a pintura quando estava internado na clínica em Saint-Rémy-de-Provence. Livros de história contam que ela foi inspirada na vista de seu quarto.

4. Autorretrato sem Barba

Autorretrato sem Barba (1889) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

O Portrait de l’artiste Sans Barbe, o famoso ‘Autorretrato sem Barba’, foi pintado em 1889 em óleo sobre tela, sendo o possível o último autorretrato feito por Van Gogh. A obra foi vendida em 19 de novembro de 1998, em Nova York,para um comprador anônimo por US$ 71,5 milhões (cerca de R$ 367 milhões).

5. Avenida de Les Alyscamps

Avenida de Les Alyscamps (1888) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Pitada em Arles, essa obra foi produzida poucos dias após a chegada do amigo de Van Gogh, Paul Gauguin, que também pintou a cena. O quadro foi vendido em 2015 por US$ 66 milhões (cerca de R$ 339 milhões).

6. Papoulas e Margaridas

Papoulas e Margaridas (1890) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Papoulas e Margaridas foi produzida algumas semanas antes da morte de Van Gogh. O último comprador conhecido da obra, o empresário bilionário chinês Wang Zhongjun, pagou US$ 62 milhões (cerca de R$ 318 milhões) por ela.

7. Retrato de Joseph Roulin

Retrato de Joseph Roulin (1889) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Joseph Roulin era um carteiro da cidade onde Van Gogh morou. A obra foi vendida ao Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1º de agosto de 1989, pelo valor de US$ 58 milhões (cerca de R$ 298 milhões).

8. Um Campo de Trigo com Ciprestes

Um Campo de Trigo com Ciprestes (1889) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Essa é uma das obras mais famosas de Van Gogh, inspirada pelos campos que ficavam ao redor da clínica onde o artista ficou internado. Em maio de 1993, o quadro foi vendido por US$ 57 milhões (cerca de R$ 292 milhões).

9. Paisagem sob Céu Tempestuoso

Paisagem sob Céu Tempestuoso (1889) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Pintado depois que Van Gogh mutilou a própria orelha, o quadro retrata um campo cheio de flores com um casal passeando sob um céu dramático. A obra foi vendida por US$ 54 milhões (cerca de R$ 277 milhões) em 2015.

10. Íris

Íris (1889) (Domínio Público / WikimediaCommons / CreativeCommons)

Em décimo lugar está Íris, a obra que Van Gogh pintou antes de morrer em 1890. Em 11 de novembro de 1987 ela foi vendida por US$ 53,9 milhões (cerca de R$ 274 milhões).