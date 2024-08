Confira quais são os artistas do Pará que mais recebem recursos do Ecad

Levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) indica que os artistas do Pará que mais recebem recursos por direitos autorais por músicas com execuçaõ pública (não em uma ordem definida) são Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete, Israel Novaes (sertanejo) e Pinduca. E os principais estilos são carimbó, forró, lambada, brega e tecnobrega, entre outros.

O ranking das músicas mais tocadas em shows no Pará abrange em 2023: “Tem cabaré essa noite”, dos autores D Lesly D Lora/ Flavinho Do Kadet/ Geoffrey R Rojas / Yonathan Then; “Boate Azul”, de Tomaz / Benedito Seviero; “Dancing Queen”, de Afgan Istan / Abba / Benny Andersson; “Can't help falling in love”, de B Y Forster / Dane Bob / C D Marinis”; “Erro Gostoso”, de Lucas Souza / Flavinho do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia; “Nossa Senhora”, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos; “Bloqueado”, de Kinho Cachorrão / Ítalo E Renno / Andriel; “Foi assim”, de Paulo André / Ruy Barata; “Não quero dinheiro”, de Tim Maia; “Tamba-tajá, de Waldemar Henrique.

Arrecadação

O Ecad, integrado por associações de música, atua na fiscalização da execução pública de músicas de compositores do Brasil. Em entrevista ao Grupo Liberal, a superintendente do Escritório, Isabel Amorim, informou que, em 2023, o Ecad distribuiu para 340 mil titulares (compositores, intérpretes, músicos acompanhantes e produtores fonográficos) cerca de R$ 1.3 bilhão.

O Estado do Pará arrecadou, no ano passado, R$ 8.3 milhões, e, este ano, deve chegar em quase R$ 10 milhões. Mas, é um estado que ainda tem muita inadimplência (R$ 33 milhões).