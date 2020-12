Confira a lista dos famosos cotados para o 'Big Brother Brasil 21'

A nova temporada do “Big Brother Brasil” está na porta. O reality show da Globo só estreia em janeiro do ano que vem, mas a lista de participantes já atiça a curiosidade nas redes sociais. Ainda mais depois da emissora confirmar que essa será a edição de maior duração de toda a história.

Como aconteceu na edição deste ano, os participantes também serão divididos entre anônimos e celebridades: pipoca e camarote. A lista de supostos convidados a integrarem a lista VIP de Boninho circulam na web.

Leo Dias, do jornal Metrópoles, aponta que Gabriela Pugliesi, Felipe Titto, Kéfera, Eri Johnson, Rafael Infante, Carla Diaz, Thaynara OG, Lívia Andrade, Gracyanne Barbosa, Alex Mapeli e Ney Lima são alguns dos artistas cotados para participar do programa. O colunista cravou que a youtuber Camilla de Lucas tem participação confirmada no “BBB21”.

Já o jornal Extra, aposta em Roberta Rodrigues e nas gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres.

O nome do youtuber Matheus Mazzafera também chegou a circular como cotado, mas o influencer desmentiu os boatos a Leo Dias.

Veja os famosos cotados para a casa mais vigiada do Brasil:

As sisters

Gabriela Pugliesi – 34 anos, musa fitness e influencer.

Thaynara OG – 28 anos, influencer e apresentadora.

Kéfera Buchmann – 27 anos, atriz e influencer.

Camilla de Lucas – 25 anos, youtuber.

Carla Diaz – 30 anos, atriz.

Gracyanne Barbosa – 37 anos, influenciadora fitness.

Juju Salimeni – 34 anos, modelo.

Lívia Andrade – 37 anos, atriz e apresentadora.

Bia e Branca Feres – 32 anos, apresentadoras e atletas.

Roberta Rodrigues – 38 anos, atriz.

Os brothers

Eri Johnson – 58 anos, ator.

Felipe Titto – 34 anos, ator.

Rafael Infante – 35 anos, ator e humorista.

Ney Lima – 24 anos, influencer e humorista

Alex Mapeli – influenciador digital e modelo.

A lista final só será revelada na estreia do reality.