Confira 5 séries documentais sobre crimes brasileiros para maratonar

Histórias de crimes assustadoras costumam não ficar apenas restrito às notícias diárias nos meios de comunicação. Principalmente, porque há uma grande comoção pública diante de casos bárbaros, como têm acontecido com a chacina em Ceilândia, na qual Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, é suspeito de ter matado quatro membros de uma mesma família, na madrugada do dia 9 de junho. E, agora, os olhos dos brasileiros seguem atentados as buscas policiais do forajido.

Desta forma, produtores e diretores costumam transformar fatos reais e macabros em enredos cinematográficos, seriados e documentários. Não apenas sendo como uma forma de entretenimento, mas para informar sobre os desdobramentos, conscientizar e, em algumas situações, até ajudar nas investigações.

No Brasil, há uma vasta produção que traz a temática sobre crimes e investigações reais ou não. O OLiberal.com separou cinco dicas de produtos audiovisuais que podem servir para uma maratona no final de semana, e que vão despertar o detetive que há dentro de você. Confira:

Caso Evandro

A série documental O Caso Evandro estreou este ano na plataforma de streaming no Globoplay. O produtor transformou uma temporada do podcast Projeto Humanos, comandada pelo jornalista Ivan Mizanzuk, em audiovisual e conta a história do crime que chocou a cidade de Guaratuba, no Paraná, em 1992, quando uma criança foi assassinada de forma brutal, dando início a uma disputa política e intolerância religiosa.

Evandro Ramos Caetano, então com seis anos de idade, foi encontrado dias depois do sumiço, porém, sem vida. O corpo do menino mostrava sinais de um crime brutal e a busca por culpados deixou a história ainda mais assustadora. Meses depois do assassinato, sete pessoas confessaram o crime, que teria sido feito por meio de um ritual. No entanto, o caso ainda não estava nada resolvido.

A série Caso Evandro.

Bom Dia, Verônica

A série televisiva estreou em 1 de outubro de 2020 na Netflix e, é baseada no romance que veio de um livro escrito pela criminóloga llana Casoy e Raphael Montes (que o escreveram sob o pseudônimo Andrea Killmore. O roteiro é adaptado por Casoy e Montes, e é dirigido por José Henrique Fonseca.

O enredo conta a história de Verônica Torres (Tainá Müller), uma escrivã de polícia que trabalha em uma delegacia de homicídios em São Paulo. Casada e com dois filhos, sua rotina acaba sendo interrompida quando testemunha o chocante suicídio de uma jovem mulher. Na mesma semana, recebe uma ligação anônima de uma vítima de violência doméstica, desesperada pedindo ajuda de Janete Cruz (Camila Morgado), em relacionado abusivo com Cláudio Antunes Brandão (Eduardo Moscovis).

O enredo conta a história de Verônica Torres (Tainá Müller), uma escrivã de polícia que trabalha em uma delegacia de homicídios em São Paulo.

Investigação Criminal

A ‘Investigação Criminal', que estreou em 2012, na Netflix, é uma série documental dividida em episódios que conta a história de crimes que chocaram o país. O público pode acompanhar o destrinchamento de casos como o de Isabela Nardoni, Suzane Von Richthofen e o Maníaco do Parque.

Série Investigação Criminal.

Ônibus 174

Na série documental do cineasta José Bastos Padilha, conta-se sobre o sequestro do ônibus 174, que ocorreu em 2000, na zona sul da capital carioca. Na ocasião, um jovem vítima da Chacina da Candelária fez reféns dentro de um veículo.

O produtor audiovisual traz a reunião de fatos que aconteceram em paralelo entre os desdobramentos dentro do ônibus, a cobertura jornalística que durou cerca de quatro horas e dados sobre a realidade da violência no país na época.

O seriado traz a reunião de fatos que aconteceram em paralelo entre os desdobramentos dentro do ônibus, a cobertura jornalística que durou cerca de quatro horas e dados sobre a realidade da violência no país na época.

Marielle, O Documentário

A produção original da Globoplay conta em quatro episódios quem era a socióloga e vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada na noite de 14 de março de 2018, junto com o seu motorista, Anderson Gomes; o que aconteceu na noite do crime; questiona-se quem são os mandantes e quais foram as motivações políticas.