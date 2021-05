Concurso 'Miss e Mister Pará Beleza Brasileira' está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai selecionar e credenciar candidatos paraenses de várias categorias, da infantil à adulta, para o concurso nacional “Miss e Mister Pará Beleza Brasileira”, que acontecerá em São Paulo, nos dias 15, 16 e 17 de setembro. A etapa paraense será no próximo dia 3 de julho no Teatro Estação Gasômetro.

Serão selecionados e credenciados as misses e os misters em sete categorias: “Baby” para candidatos com idade até 4 anos; “Mini Miss” e “Mini Mister”, de 5 a 7 anos; “Mirim”, de 8 a 11 anos; “Infantil”, de 12 e 13 anos; “Teen”, de 14 a 17 anos; “Adulto”, de 18 a 26 anos; e “Master”, de 27 anos em diante.

No Pará, a organização do evento é feita por Admildes Henriques, representante do Queen of Brazil, organização latina de eventos de beleza, que tem experiência em diversos cursos de beleza, inclusive, como coreógrafo de candidatas do Rainha das Rainhas do Carnaval.

Os interessados em participar do concurso devem passar por um curso de preparação de modelo e manequim, que será realizado na última semana de junho, no Clube Monte Líbano, em Belém, onde também acontecem as inscrições em horário comercial. Outra forma de se inscrever é por meio do Whatsapp (91) 98220-7207. No ato de inscrição são repassadas as informações sobre o curso e os ensaios.

“A gente dá oportunidade a candidatos da capital e interior do estado para abrir as portas a concursos nacionais e até internacionais. Todos os candidatos fazem um curso de modelo conosco, onde dou andamento a postura, técnica de passarela, expressão corporal, interpretação, fotografia, técnicas para comerciais de televisão, técnicas pra concurso de beleza, que é bem diferente de modelagem, e, ao final, recebem certificado nacional e internacional. A gente faz articulação com agências de São Paulo para que essas pessoas participem desse mercado lá, que é o maior do Brasil”, explica Henriques.

Ele detalha que a etapa nacional do “Miss e Mister Pará Beleza Brasileira” será marcada pelas expressões das regiões brasileiras por meio dos figurinos, das trilhas sonoras e coreografias. Henriques ficará responsável pela produção, expressão e coreografia dos candidatos.

“Já mandamos muitos modelos paraenses para fora do país, que ganharam vários concursos nacionais e foram concorrer em concursos internacionais em várias categorias Baby, Mini Miss, Infantil, Teen e outras”, conta.

“Hoje estamos com restrições devido à pandemia e não podemos pensar em produções muito grandiosas, mas sim as mais simples e bonitas possível. Temos uma experiência grande, já são muitos anos fazendo isso e vai ser um grande espetáculo”.