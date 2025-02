Com enredo sobre o Pará, Grande Rio faz seu último ensaio de rua

A avenida Brigadeiro Lima e Silva, no Centro de Duque de Caxias, está tomada pelo ritmo contagiante da Grande Rio na noite deste domingo (16/2). A escola de samba realiza seu último ensaio de rua antes do desfile oficial no Carnaval 2025, e a comunidade responde com energia, cantando em coro o samba-enredo e acompanhando os ritmistas da bateria de mestre Fafá.

A concentração começou por volta das 19h, na altura do supermercado Carrefour, e desde então o que se vê é uma verdadeira festa popular. O enredo deste ano, “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, tem emocionado os componentes e torcedores da escola. Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, o tema mergulha nas tradições amazônicas e nas encantarias das águas do Pará, prometendo um desfile repleto de simbolismo e impacto visual.

Faltando poucas semanas para o desfile oficial na Sapucaí, a escola demonstra estar afinada para buscar seu segundo título no Grupo Especial. A Grande Rio será a penúltima a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março, em um desfile que também marcará a despedida de Paolla Oliveira do posto de rainha de bateria.

Enquanto o cortejo segue pela avenida, torcedores e passistas vibram ao som do samba, transformando o ensaio em um espetáculo à parte. A energia da noite é um indicativo do que a Tricolor de Duque de Caxias pretende levar para a Sapucaí: emoção, força e uma grande celebração da cultura amazônica.