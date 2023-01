Colunista diz que Vitor diCastro está confirmado no camarote do BBB 23

A coluna do Léo Dias publicou neste domingo (8) que o influenciador Vitor diCastro é presença confirmada no camarote do BBB 23. Os rumores da presença no reality aumentaram, após Victor participar do Especial Roberto Carlos, que é dirigido por Boninho, que também é diretor do BBB.

Vítor diCastro é influenciador digital e criador do canal Deboche Astral, no YouTube, com mais de 1,6 milhão de seguidores. El ficou conhecido após falar de signos e astrologia de uma forma bem-humorada.

Ele também já fez parte da página Quebrando o Tabu e aproveita a visibilidade que tem nas redes sociais para treatar de temas da comunidade LGBTQIAP+.