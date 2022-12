Colunista divulga novos prints de Dani Calabresa contra Melhem: 'Marcius é um tarado'

Apesar de sempre negar que tenha cometido abusos sexuais contra a comediante Dani Calabresa, novos prints de Whatsapp são expostos por Léo Dias, que mostram conversas da humorista demonstrando insatisfação com o comportamento do ator e ex-diretor da TV Globo, Marcius Melhem.

Em uma das conversas com George Sauma e Luis Miranda, após uma festa na casa do ex-diretor Mauro Faria, Calabresa comenta sobre o seu desconforto com o comportamento de Marcius. “Put* merd*, paguei todos os meus pecados ficando até o final lá no Mauro com Celso e a Gabi trebados [bêbados]. Marcius é um tarado, não vou em mais nada”, escreveu ela.

Outra conversa mostra que Dani Calabresa falou ao amigo Welder que Melhem apareceu de surpresa no estúdio e perguntou qual horário ele tinha que chegar na festa do "Zorra Total" para encontrá-la bêbada para convencê-la a ficar com ele.

"Marcius falou: que horas tenho que chegar amanhã?’ e eu falei às 22h. Daí ele falou que não queria ver o programa, quero saber que horas tenho que chegar para encontrar você um pouco bêbada para te convencer a ficar comigo. Eu falei PARA, não existe esse horário, para de ser louco. FUI ASSEDIADA, SÉRIO. Ele sóbrio me agarrou. Marcius mau caratão [mau-caráter]”, desabafou Dani.

A equipe de Léo Dias entrou em contato com a defesa de Marcius Melhem, mas não obteve resposta. A defesa disse que ficaria no aguardo da publicação da matéria.