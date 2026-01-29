Coluna do Estadão: Tarcísio sela paz com Bolsonaro e promete conduzir projeto do grupo em SP

A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, ontem, serviu para selar a paz e mostrar que o seu projeto nacional foi arquivado, ao menos até segunda ordem. Na conversa com o ex-presidente, Tarcísio tentou desfazer o que chamou de "rede de intrigas", disse que disputará novo mandato ao governo de São Paulo, manifestou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto e defendeu a unidade do campo conservador contra o PT. Bolsonaro afirmou, por sua vez, que a reeleição de Tarcísio é vista como prioridade para a estratégia política do grupo no maior colégio eleitoral do País e pediu que ele tome cuidado com os ataques neste início de campanha.

SONHO DE VERÃO. O Centrão queria ver Tarcísio como candidato à sucessão do presidente Lula, mas, em conversas reservadas, seus integrantes admitem que essa possibilidade está cada vez mais distante. A certeza veio depois que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao partido.

AÍ TEM. Kassab é classificado como político que não dá ponto sem nó. Secretário de Governo na gestão Tarcísio, Kassab sempre disse que apoiaria o chefe se ele fosse candidato ao Planalto. Sua decisão de apresentar Caiado e os governadores Ratinho Jr. e Eduardo Leite para a missão é sinal de que tudo mudou.

DEVAGAR. Nem mesmo o crescimento de Flávio nas pesquisas de intenção de voto, porém, anima o Centrão a manifestar apoio formal a ele. O grupo continua rachado e a ordem é aguardar mais um pouco.

BANCO... Os Correios abriram processo seletivo interno para a formação de um "banco de elegíveis" ao cargo de superintendente estadual, em todo o País. Podem participar servidores de diferentes carreiras da estatal, de carteiros a administradores. As inscrições terminam hoje.

...DE RESERVA. A empresa usará a seleção como um cadastro de reserva, permitindo que profissionais previamente avaliados e considerados aptos sejam chamados a novos cargos. A estatal obteve um empréstimo de R$ 12 bilhões, com garantias do Tesouro, para enfrentar uma crise financeira inédita.

BLINDAGEM. Uma das metas do novo presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, é blindar a companhia do loteamento político, embora muitas diretorias tenham sido ocupadas por indicados do PT e do União Brasil. Economista, Rondon é funcionário de carreira do Banco do Brasil.

VERMELHO. O primeiro relatório de 2026 da Instituição Fiscal Independente (IFI) mostra que o governo Lula continuou gastando mais do que arrecada. Cálculos da entidade indicam que a dívida irá a 83% do Produto Interno Bruto (PIB) e R$ 230,7 bilhões serão executados fora do teto de gastos.

PLACAR. "Em 2026, ano de Copa e eleições, o governo jogará para o empate no campo fiscal, embora o Brasil precisasse de uma grande goleada", disse à Coluna Marcus Pestana, diretor executivo da IFI, instituição do Senado que monitora contas públicas.

Andre Purri CEO da Alymente

"As novas regras do governo sobre o vale-alimentação são um passo importante para tornar o sistema de benefícios mais transparente e equilibrado no Brasil."

Silvio Costa Filho Ministro de Portos e Aeroportos

Durante a cerimônia de renovação da gestão do Porto do Itaqui (MA), que escoa principalmente soja e milho produzidos no Nordeste e no Centro-Oeste.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Vera Rosa)