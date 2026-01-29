Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Tarcísio sela paz com Bolsonaro e promete conduzir projeto do grupo em SP

Estadão Conteúdo

A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, ontem, serviu para selar a paz e mostrar que o seu projeto nacional foi arquivado, ao menos até segunda ordem. Na conversa com o ex-presidente, Tarcísio tentou desfazer o que chamou de "rede de intrigas", disse que disputará novo mandato ao governo de São Paulo, manifestou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto e defendeu a unidade do campo conservador contra o PT. Bolsonaro afirmou, por sua vez, que a reeleição de Tarcísio é vista como prioridade para a estratégia política do grupo no maior colégio eleitoral do País e pediu que ele tome cuidado com os ataques neste início de campanha.

SONHO DE VERÃO. O Centrão queria ver Tarcísio como candidato à sucessão do presidente Lula, mas, em conversas reservadas, seus integrantes admitem que essa possibilidade está cada vez mais distante. A certeza veio depois que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao partido.

AÍ TEM. Kassab é classificado como político que não dá ponto sem nó. Secretário de Governo na gestão Tarcísio, Kassab sempre disse que apoiaria o chefe se ele fosse candidato ao Planalto. Sua decisão de apresentar Caiado e os governadores Ratinho Jr. e Eduardo Leite para a missão é sinal de que tudo mudou.

DEVAGAR. Nem mesmo o crescimento de Flávio nas pesquisas de intenção de voto, porém, anima o Centrão a manifestar apoio formal a ele. O grupo continua rachado e a ordem é aguardar mais um pouco.

BANCO... Os Correios abriram processo seletivo interno para a formação de um "banco de elegíveis" ao cargo de superintendente estadual, em todo o País. Podem participar servidores de diferentes carreiras da estatal, de carteiros a administradores. As inscrições terminam hoje.

...DE RESERVA. A empresa usará a seleção como um cadastro de reserva, permitindo que profissionais previamente avaliados e considerados aptos sejam chamados a novos cargos. A estatal obteve um empréstimo de R$ 12 bilhões, com garantias do Tesouro, para enfrentar uma crise financeira inédita.

BLINDAGEM. Uma das metas do novo presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, é blindar a companhia do loteamento político, embora muitas diretorias tenham sido ocupadas por indicados do PT e do União Brasil. Economista, Rondon é funcionário de carreira do Banco do Brasil.

VERMELHO. O primeiro relatório de 2026 da Instituição Fiscal Independente (IFI) mostra que o governo Lula continuou gastando mais do que arrecada. Cálculos da entidade indicam que a dívida irá a 83% do Produto Interno Bruto (PIB) e R$ 230,7 bilhões serão executados fora do teto de gastos.

PLACAR. "Em 2026, ano de Copa e eleições, o governo jogará para o empate no campo fiscal, embora o Brasil precisasse de uma grande goleada", disse à Coluna Marcus Pestana, diretor executivo da IFI, instituição do Senado que monitora contas públicas.

PRONTO, FALEI!

Andre Purri CEO da Alymente

"As novas regras do governo sobre o vale-alimentação são um passo importante para tornar o sistema de benefícios mais transparente e equilibrado no Brasil."

CLICK

Silvio Costa Filho Ministro de Portos e Aeroportos

Durante a cerimônia de renovação da gestão do Porto do Itaqui (MA), que escoa principalmente soja e milho produzidos no Nordeste e no Centro-Oeste.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Vera Rosa)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

Festa do Líder do BBB 26 termina em treta com desentendimento entre Jonas e Marcelo

Com os ânimos exaltados, a situação evoluiu para trocas de acusações, tentativas de apaziguamento e desabafos emocionados

29.01.26 10h48

DESISTIU?

Jonas fora do BBB 26? Brother pensa em sair do programa após confusão em festa do líder

O brother se sentiu “objetificado” com uma brincadeira que envolveu várias mulheres

29.01.26 18h26

preconceito

BBB 26: Equipe de Sol Vega repudia comentários preconceituosos sobre mudança no cabelo

A equipe responsável pelo perfil de Sol publicou uma nota de repúdio no Instagram, e afirmou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas

29.01.26 13h28

eita, veveta

Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público após dançar com criança

De acordo com a denúncia, Ivete canta e dança ao som da música Vampirinha enquanto a criança participa da coreografia

29.01.26 15h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda