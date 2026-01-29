Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Tarcísio sela paz com Bolsonaro e promete conduzir projeto do grupo em SP

Estadão Conteúdo

Por Vera Rosa, do Estadão

A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, nesta quinta-feira, 29, serviu para selar a paz e mostrar que o seu projeto nacional foi arquivado, ao menos até segunda ordem.

Na conversa com o ex-presidente, Tarcísio tentou desfazer o que chamou de "rede de intrigas", disse que disputará novo mandato ao governo de São Paulo, manifestou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto e defendeu a unidade do campo conservador contra o PT.

Bolsonaro afirmou, por sua vez, que a reeleição de Tarcísio é vista como prioridade para a estratégia política do grupo no maior colégio eleitoral do País e pediu que ele tome cuidado com os ataques neste início de campanha.

O Centrão queria ver Tarcísio como candidato à sucessão do presidente Lula, mas, em conversas reservadas, seus integrantes admitem que essa possibilidade está cada vez mais distante. A certeza veio depois que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao partido.

Kassab é classificado no mercado como um político que não dá ponto sem nó. Secretário de Governo na gestão Tarcísio, o presidente do PSD sempre disse que apoiaria o chefe se ele fosse candidato ao Planalto. Sua decisão de apresentar Caiado e os governadores Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) para a missão é sinal de que o cenário mudou.

Além disso, Kassab tem outros planos: quer ser vice de Tarcísio na chapa da reeleição. A estratégia prevê a saída do governador do cargo, em abril de 2030, para concorrer ao Planalto. Sendo vice, Kassab ocuparia a cadeira do governador.

Quanto ao Centrão, nem mesmo o crescimento de Flávio nas pesquisas de intenção de voto anima o grupo a manifestar apoio formal a ele. Por enquanto, a ordem no bloco, que continua rachado, é aguardar mais um pouco. Uma ala defende a liberação dos diretórios regionais para que façam as alianças mais pragmáticas possíveis, seja com o PL de Bolsonaro ou com o PT de Lula.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

Festa do Líder do BBB 26 termina em treta com desentendimento entre Jonas e Marcelo

Com os ânimos exaltados, a situação evoluiu para trocas de acusações, tentativas de apaziguamento e desabafos emocionados

29.01.26 10h48

DESISTIU?

Jonas fora do BBB 26? Brother pensa em sair do programa após confusão em festa do líder

O brother se sentiu “objetificado” com uma brincadeira que envolveu várias mulheres

29.01.26 18h26

preconceito

BBB 26: Equipe de Sol Vega repudia comentários preconceituosos sobre mudança no cabelo

A equipe responsável pelo perfil de Sol publicou uma nota de repúdio no Instagram, e afirmou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas

29.01.26 13h28

eita, veveta

Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público após dançar com criança

De acordo com a denúncia, Ivete canta e dança ao som da música Vampirinha enquanto a criança participa da coreografia

29.01.26 15h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda