Coluna do Estadão: PT muda decisão sobre PEC da Blindagem por medo de nova onda anticorrupção

A pauta de combate à corrupção é uma daquelas que afligem o PT a cada eleição. Abatido pelo Mensalão e pelo Petrolão, o partido encolheu e ficou anos acuado diante desse tema. Agora, em 2025, com o ex-presidente Jair Bolsonaro condenado pela trama golpista e em prisão domiciliar acusado de tentar coagir o STF, o PT comemorava o cenário antibolsonarista e entoava o discurso de não condescendência com políticos envolvidos no crime. Mas a sigla caiu em contradição e ajudou a aprovar a PEC da Blindagem na Câmara. A bancada ficou liberada para votar como quisesse. Com a repercussão negativa e os protestos, o PT sentiu o cheiro de uma nova "onda anticorrupção", mudou a rota e decidiu: no Senado, se algum petista votar a favor da proposta, será punido.

GESTOS... O senador Ciro Nogueira (PP) articula um novo texto para salvar parte da PEC da Blindagem. Anunciou que a medida ficaria restrita a "crimes de opinião". A ideia, segundo apurou a Coluna, é estabelecer autorização prévia do Legislativo apenas para abertura de inquéritos contra parlamentares por causa de declarações na tribuna.

... PRAGMÁTICOS. A proposta foi vista no Congresso como um aceno direto do senador ao "bolsonarismo raiz" com o objetivo de se cacifar para a vaga de vice na chapa da direita à Presidência da República em 2026.

CHORA. O gesto de Ciro ocorreu após aliados fiéis de Bolsonaro acusarem o Centrão de "contaminar" o avanço do projeto de lei da anistia com a PEC da Blindagem. O diagnóstico é que a impopularidade da proposta piorou o clima político para a defesa do perdão a Bolsonaro e outros condenados.

SEM... Relator do novo PL da anistia, rebatizado de projeto da dosimetria, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade) descarta abrir um diálogo direto com o ex-presidente para fazer algum alinhamento sobre o texto. "Não vou visitar Bolsonaro, não pretendo ter uma conversa com ele", afirmou taxativamente.

...CONVERSA. Para visitar o ex-presidente, Paulinho precisaria de autorização do STF. A leitura política no seu entorno é de que isso representaria uma "afronta" aos magistrados, com quem o deputado tem boa relação. Além disso, em nada contribuiria para tentar articular um texto que tenha apoio dos representantes dos três Poderes.

PONTE. Paulinho da Força, entretanto, conversou com o senador Flávio Bolsonaro e disse estar aberto ao diálogo. Mas tem afirmado aos pares que não recebeu nenhum pedido prévio do filho zero 1 do ex-presidente.

PANFLETÁRIO. Uma foto com o ministro Edson Fachin, que assumirá neste mês a presidência do STF, tem sido usada na campanha ao comando do Tribunal de Justiça da Bahia. A imagem do desembargador José Rotondano, conselheiro do CNJ, ao lado do ministro, passou a ser propagada nas redes por seus colegas.

DISCRETO. Próximo presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin tem um perfil extremamente discreto: não usa redes sociais e raramente dá declarações fora dos autos. Procurado, o ministro não respondeu.

PRONTO, FALEI!

Rodrigo Pacheco Ex-presidente do Senado

"Sanção dos EUA à esposa de Moraes mostra radicalismo, insuflado por agentes descompromissados com soberania, contaminando relações centenárias."

CLICK

Modesto Carvalhosa Jurista

Durante lançamento do livro A Constituição e a Liberdade - Uma homenagem ao Professor Ives Gandra da Silva Martins, do qual é um dos organizadores.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)