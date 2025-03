Coluna do Estadão: Presidente da Infraero admite erro por pedido de Pix, mas minimiza

O presidente da Infraero, Rogério Barzellay, afirmou ontem que foi um "erro" o envio de um e-mail da presidência da estatal para pedir a funcionários que pagassem até R$ 50 pela festa de aniversário de sua mulher. Barzellay, entretanto, tentou minimizar o caso. "Não tinha obrigatoriedade, não tinha constrangimento. Foi um evento de R$ 530 com dois bolinhos, meia dúzia de doces e dois refrigerantes, que durou 15 minutos, às 14h30." O e-mail pedindo Pix aos servidores para bancar a comemoração realizada dentro da empresa foi revelado pela Coluna na última quarta-feira, 19, e estabelecia valores de acordo com o cargo do colaborador. Para Barzellay, os valores sugeridos foram "aleatórios". Servidores relataram à Coluna que se sentiram constrangidos.

CULPA. Rogério Barzellay disse que não teve nenhuma participação na mensagem e atribuiu a responsabilidade a duas secretárias. Afirmou, ainda, que acionará a Comissão de Ética da empresa.

EXPLICO. Ele também comentou o comunicado da estatal, enviado à Coluna, dizendo que sua mulher "tem costume de ir à Infraero". Segundo o dirigente, ela vai à empresa duas vezes por mês para lavar o carro com um flanelinha do estacionamento. "É um cara que lava o carro de todo mundo, não é da Infraero. E a gente paga pelo serviço, antes que vire confusão."

APURAÇÃO. A senadora Mara Gabrilli e o deputado Sanderson cobraram que o Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério Público Federal apurem o pedido de Pix na Infraero. "Isso é constrangedor e inapropriado, um absurdo tratar uma empresa estatal como empresa familiar", disse Gabrilli.

PIONEIRO. A Universidade Federal de Lavras (Ufla), em Minas, recebeu a 1.ª autorização no Brasil para desenvolver projetos in vitro com cannabis medicinal geneticamente modificada. O Centro Biotecnológico de Plantas Psicoativas da universidade obteve o Certificado de Qualidade em Biossegurança, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

PACIÊNCIA. O ministro de Minas e Energia vem sendo ignorado pelo presidente do Ibama. Como mostrou a Coluna, faz duas semanas que Alexandre Silveira pede reunião com Rodrigo Agostinho para cobrar uma resposta do órgão para autorização da exploração de petróleo na Bacia do Rio Amazonas, no Amapá.

APOSTA. Para 84% do mercado financeiro, a exploração de petróleo na Margem Equatorial seria positiva ao País. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, que ouviu representantes de 106 fundos de investimento no RJ e em SP.

CAUTELA. O advogado da União Artur Watt Neto, indicado pelo governo Lula para a diretoria-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), já defendeu levar a Petrobras à Justiça "em último caso" para a empresa cumprir a responsabilidade de cuidar de poços de petróleo abandonados. O parecer de Neto foi citado em processo interno da ANP.

OUTRO LADO. Procurado, Watt Neto não comentou. A ANP reforçou o entendimento de sua diretoria de que a Justiça só deve ser acionada depois que o caso se esgotar na seara administrativa.

PARA VER, OUVIR E PENSAR

Ilan Goldfajn Presidente do BID

Filme - Conclave Música - Viva la Vida, Coldplay Livro - Fora de Série - Outliers, Malcolm Gladwell

CLICK

Luíza Brunet Atriz

Com a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), criadora do programa Antes que Aconteça, parceria com o Ministério da Justiça para combater a violência doméstica.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)