Coluna do Estadão: Lula manda recado a Trump e Eduardo: 'aula' de soberania e mapa-múndi no 7/9

Depois de ganhar de bandeja um discurso para chamar de seu, o presidente Lula aproveitará o pronunciamento do 7 de Setembro para "ensinar" à população o que é soberania. Na mensagem que irá ao ar hoje à noite, o petista criticará os "traidores da pátria", ressaltará que o País deixou de ser colônia há mais de duzentos anos, seguindo, portanto, as próprias leis e o respeito aos Poderes da República. Além do texto direto, mensagens subliminares também mandarão recados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Não foi à toa que Lula decidiu gravar o vídeo dentro do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. E, atrás dele, estará um grande quadro do mapa-múndi.

O ELEITO. A ideia, afirmam interlocutores, é mostrar que, apesar de a ala radical dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não admitir, foi Lula quem venceu as eleições de 2022 e está na cadeira de presidente.

SIMBOLOGIA. Além disso, mostra que os Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - seguem edificados e funcionando, mesmo depois da trama golpista, caso que está em pleno período de julgamento no STF. Ou seja, não adianta Eduardo mancomunar com o governo Trump tarifaços contra o Brasil ou a aplicação da Lei Magnitsky, o julgamento continuará.

PALETA. O vídeo tem mais de 5 minutos de duração. Lula foi orientado a gravar com a sua "gravata nacionalista". É a mesma que usou no primeiro debate da corrida presidencial de 2022 e na abertura da Assembleia da ONU, com listras contemplando as cores da bandeira do Brasil.

MISTÉRIO. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, a ex-primeira-dama Michelle é esperada como estrela da manifestação do 7 de Setembro, na Avenida Paulista, amanhã. Ela afirmou, porém, que só confirmará no próprio domingo, em razão das condições de saúde do marido. "Se tudo estiver bem, ela irá", dizem seus interlocutores.

CERTEZA. Se for a algum evento no dia da Independência, será em São Paulo. E, como pretende ser porta-voz do marido preso, também enviará mensagem de áudio para ser reproduzida em todas as unidades da Federação onde ocorrerem atos da direita.

PRESENTE. Diferentemente do último ato na Av. Paulista, desta vez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comparecerá. A presença entra na conta do pedágio político para tentar conquistar apoio dos bolsonaristas a uma candidatura presidencial em 2026.

CAIU. A decisão do STF para a correção do FGTS derrubou em 96% o número de novos processos sobre o tema na Justiça Federal. Os dados constam no Anuário da Justiça Federal 2025, da Conjur Editorial. Em 2023, a Justiça Federal recebeu 430 mil processos envolvendo o FGTS. No ano seguinte, foram 16 mil.

REFLEXO. O resultado contribuiu para a Justiça Federal ter a 1.ª queda no acervo geral desde 2020, início da série histórica. Entre 2023 e 2024, o volume total de processos caiu 1,5 milhão. Além de o número de julgamentos ter subido, entraram menos ações.

Raquel Carneiro Diretora da Artesp

"O projeto do túnel que ligará Santos ao Guarujá foi construído em diálogo com todos os interessados. Ajustamos diversos pontos para otimizar sua execução."

Carlos Fávaro Ministro da Agricultura

Com o ministro da Pesca, André de Paula, na reunião virtual com representante da União Europeia em que o País foi reconhecido como livre da gripe aviária.

