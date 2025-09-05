Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Lula manda recado a Trump e Eduardo: 'aula' de soberania e mapa-múndi no 7/9

Estadão Conteúdo

Depois de ganhar de bandeja um discurso para chamar de seu, o presidente Lula aproveitará o pronunciamento do 7 de Setembro para "ensinar" à população o que é soberania. Na mensagem que irá ao ar hoje à noite, o petista criticará os "traidores da pátria", ressaltará que o País deixou de ser colônia há mais de duzentos anos, seguindo, portanto, as próprias leis e o respeito aos Poderes da República. Além do texto direto, mensagens subliminares também mandarão recados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Não foi à toa que Lula decidiu gravar o vídeo dentro do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. E, atrás dele, estará um grande quadro do mapa-múndi.

O ELEITO. A ideia, afirmam interlocutores, é mostrar que, apesar de a ala radical dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não admitir, foi Lula quem venceu as eleições de 2022 e está na cadeira de presidente.

SIMBOLOGIA. Além disso, mostra que os Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - seguem edificados e funcionando, mesmo depois da trama golpista, caso que está em pleno período de julgamento no STF. Ou seja, não adianta Eduardo mancomunar com o governo Trump tarifaços contra o Brasil ou a aplicação da Lei Magnitsky, o julgamento continuará.

PALETA. O vídeo tem mais de 5 minutos de duração. Lula foi orientado a gravar com a sua "gravata nacionalista". É a mesma que usou no primeiro debate da corrida presidencial de 2022 e na abertura da Assembleia da ONU, com listras contemplando as cores da bandeira do Brasil.

MISTÉRIO. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, a ex-primeira-dama Michelle é esperada como estrela da manifestação do 7 de Setembro, na Avenida Paulista, amanhã. Ela afirmou, porém, que só confirmará no próprio domingo, em razão das condições de saúde do marido. "Se tudo estiver bem, ela irá", dizem seus interlocutores.

CERTEZA. Se for a algum evento no dia da Independência, será em São Paulo. E, como pretende ser porta-voz do marido preso, também enviará mensagem de áudio para ser reproduzida em todas as unidades da Federação onde ocorrerem atos da direita.

PRESENTE. Diferentemente do último ato na Av. Paulista, desta vez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comparecerá. A presença entra na conta do pedágio político para tentar conquistar apoio dos bolsonaristas a uma candidatura presidencial em 2026.

CAIU. A decisão do STF para a correção do FGTS derrubou em 96% o número de novos processos sobre o tema na Justiça Federal. Os dados constam no Anuário da Justiça Federal 2025, da Conjur Editorial. Em 2023, a Justiça Federal recebeu 430 mil processos envolvendo o FGTS. No ano seguinte, foram 16 mil.

REFLEXO. O resultado contribuiu para a Justiça Federal ter a 1.ª queda no acervo geral desde 2020, início da série histórica. Entre 2023 e 2024, o volume total de processos caiu 1,5 milhão. Além de o número de julgamentos ter subido, entraram menos ações.

PRONTO, FALEI!

Raquel Carneiro Diretora da Artesp

"O projeto do túnel que ligará Santos ao Guarujá foi construído em diálogo com todos os interessados. Ajustamos diversos pontos para otimizar sua execução."

CLICK

Carlos Fávaro Ministro da Agricultura

Com o ministro da Pesca, André de Paula, na reunião virtual com representante da União Europeia em que o País foi reconhecido como livre da gripe aviária.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

DIVERSIDADE

Festival Acessa BH 2025 terá, pela primeira vez, artistas do Norte na programação

Paraense Rô Colares apresenta espetáculo inspirado em ancestralidade e vivências do espectro autista

05.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

PERDA

Silvio Tendler morre aos 75 anos no Rio vítima de infecção

Documentarista dirigiu mais de 70 filmes e ficou conhecido por obras como "Jango" e "Os anos JK"

05.09.25 11h45

SAÚDE RAUL GIL

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

05.09.25 11h39

CARNAVAL 2026

Bole Bole lança samba-enredo que homenageia Mãe Josina, pioneira do Tambor de Mina no Guamá

Festa de lançamento será neste sábado (6), com shows, roda de samba e participação de Mãe Eloísa de Badé. Enredo celebra a força ancestral da mulher negra fundadora do Terreiro Dois Irmãos.

05.09.25 13h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda