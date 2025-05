Coluna do Estadão: Lua de mel de PT com Galípolo chega ao fim com divergências em série

A lua de mel do PT com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durou pouco. Quando ele chegou ao comando da instituição, em janeiro, foi aplaudido pelos petistas, que fizeram uma espécie de pacto de não agressão. A ordem era manter as críticas ainda à gestão anterior. Mas Galípolo não deu nenhum cavalo de pau em relação à era Roberto Campos Neto. O ciclo de alta de juros continuou e, na contramão do que acreditavam lideranças do partido do presidente Lula, ele entrou na defesa veemente da PEC da Autonomia Financeira do BC. Como mostrou a Coluna, em reunião ontem com senadores, pediu empenho na tramitação da proposta e defendeu que o BC tem de estar em consonância com os demais bancos centrais das nações mais desenvolvidas.

PANORAMA. Galípolo relatou a mudança de cenário na última década que levou novas demandas ao Banco Central. Destacou o aumento dos bancos digitais, enquanto o BC perdeu metade dos colaboradores. Também fez defesa técnica sobre gestão mais eficiente do orçamento.

BOM HUMOR. O clima foi descontraído. Galípolo até brincou com o tempo de vida da frota de carros do Banco Central, que é da década de 1980 e tem a mesma idade dele. Mas lembrou que, sem a autonomia financeira, não consegue trocar os veículos. Procurado por meio da assessoria do BC, Galípolo não comentou.

AINDA POR CIMA. A última semana foi a de maior desgaste dos petistas com Gabriel Galípolo até o momento. Além da pauta da autonomia, o presidente do BC deixou clara sua divergência com a estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao decreto de alta do IOF.

VEJA BEM. Por ora, os integrantes do PT não farão críticas nominais ao presidente do Banco Central. Pelo menos em público, para evitar mais problemas com o mercado financeiro que possam virar "tiros no pé" do governo. O caso do IOF e a carta de José Dirceu à militância mirando contra a Faria Lima e o BC já estouraram a cota de desconforto do mês, observa um parlamentar.

CAVALO DE PAU. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou uma emenda mudando praticamente todo o projeto do Novo Código Eleitoral. Sua proposta mantém a definição de crime de boca de urna como é hoje, prevê responsabilização maior de dirigentes partidários por irregularidades e elimina barreiras à atuação do Ministério Público.

TEM MAIS. O texto também derruba a quarentena de 4 anos para policiais, membros do MP e juízes se candidatarem. A matéria aguarda análise na CCJ.

BRONCA. O deputado Arthur Lira, relator da isenção do IR até R$ 5 mil, tem reclamado do governo, nos bastidores. Diz que a Receita não ajuda muito no envio de dados para defender a proposta.

CONECTA. O BNDES aprovou R$ 2 bilhões para operações com verba do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Os dados antecipados pela Coluna são de setembro de 2023 a abril deste ano. "Cerca de 90% das operações aprovadas são para micro, pequenas e médias empresas provedoras de internet", disse Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

VODCAST ?DOIS PONTOS' | Brasil é o País criativo do ano em Cannes

Bia Lopes Diretora criativa da Jotacom

"É o reconhecimento do potencial criativo do Brasil, que sempre foi destaque. Mas neste ano a responsabilidade é maior porque vão olhar muito pro País."

Icaro Doria Presidente da DM9

"Os brasileiros estão envolvidos em mais de 60% dos trabalhos premiados, mesmo de outros países. Nossa criatividade não fica para trás ao entrar num avião."

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)