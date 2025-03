Coluna do Estadão: Jogada política de Lula com IR inclui afastar pecha de 'Taxad' de ministro

O governo Lula e o PT apostam na aprovação do projeto do novo Imposto de Renda (IR) como tábua de salvação para resgatar a popularidade da gestão. Nos bastidores, o cálculo principal não envolve as contas públicas, mas o impacto eleitoral da medida. Uma das principais leituras é que, numa só jogada, Lula busca melhorar a própria avaliação e resgatar capital político para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Embora fraco se a discussão for sobre o controle fiscal, Haddad ainda é o nome mais forte do PT para o pós-Lula. Mas a recente crise do Pix e a fama de "Taxad" macularam sua imagem frente ao eleitorado. Avaliações da legenda mostram que esses temas repercutem mal, principalmente na população de classe média, onde a sigla precisa avançar.

LEMBRANDO. A ideia do governo é dizer que Lula e Haddad dão alívio nos impostos. Com uma aprovação rápida no Congresso, a nova tabela corrigida vai coincidir com o calendário eleitoral. A declaração do IR em março de 2026 deve alegrar 10 milhões de brasileiros que ficarão isentos.

MUDOU-SE. Até se licenciar da Câmara ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teve 45 dias de mandato neste ano, período em que não apresentou projeto de lei próprio e fez só um discurso no plenário da Casa. O colega de partido Bibo Nunes (RS) discursou 29 vezes.

BRONCA. Eduardo alegou ser perseguido, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e chamou a Polícia Federal de "Gestapo", órgão da Alemanha nazista. Moraes é o relator do processo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por uma suposta tentativa de golpe de Estado no País.

CUMPRA-SE. A Justiça Eleitoral do Espírito Santo condenou o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) por violência política de gênero contra a deputada estadual Camila Valadão (PSOL). Gilvan mandou a colega calar a boca e a perseguiu no plenário da Câmara de Vitória em 2021. A pena é de um ano e quatro meses de reclusão em regime aberto.

SEM... O Senado e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, são alvo de uma ação popular que pede a derrubada do penduricalho que dá a servidores da instituição um dia de folga para cada três trabalhados ou a licença em dinheiro. "Imoralidade, ilegalidade e ineficiência", diz Jean Menezes de Aguiar, autor do processo.

...MAMATA. Procurado, o Senado afirmou que a Casa e Alcolumbre "se manifestarão formalmente nos autos, demonstrando a legalidade e a regularidade dos atos praticados" quando forem notificados pela Justiça.

PRESENTE. O deputado Danilo Forte (União-CE) avisou a colegas de partido que quer disputar uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A base governista, por outro lado, busca reforçar que a indicação cabe ao PT, conforme acordado com o presidente da Câmara, Hugo Motta. O posto será aberto em fevereiro de 2026, mas a competição foi antecipada na Casa.

PASSADO. Procurado pela Coluna, Forte não comentou. Com a popularidade de Lula em queda, integrantes do Centrão têm rechaçado o acordo firmado pelo PT sobre a indicação ao TCU.

VODCAST ?DOIS PONTOS' | Hoje sobre a violência urbana em São Paulo

Rafael Costa Coordenador do Instituto Sou da Paz

"O aumento da letalidade policial é ruim para a população, ruim para o policial que está na ponta, e é positivo só para os políticos que usam esse discurso."

José Vicente Filho Ex-secretário nacional de Segurança

"Não é possível pensar que a tecnologia vai suplantar o capital humano. Inteligência e relacionamento são dois grandes investimentos na segurança pública."

(Roseann Kenned, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)