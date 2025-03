Coluna do Estadão: Infraero pede a funcionários Pix para pagar festa do presidente da estatal

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) pediu aos funcionários que pagassem pela festa de aniversário da mulher do presidente da estatal, Rogério Barzellay, realizada dentro da empresa pública na última terça-feira, 18. O pedido, enviado do e-mail institucional da presidência da Infraero, recomendou que os repasses por Pix fossem de até R$ 50. A Coluna obteve a mensagem disparada da conta presidencia@infraero.gov.br para 44 funcionários da estatal no dia 13 de março. "Colegas, nossa querida Kênia, esposa do presidente, completará mais uma boda. Para comemorarmos essa data, convidamos todos para desfrutar de uma linda mesa de sobremesas com bolos, doces e frutas", diz o texto, para em seguida pedir os valores.

COTAS. Foram quatro faixas de pagamento, de acordo com o cargo do servidor: R$ 20 para assistentes; R$ 30 para assessores e gerentes; R$ 40 para assessores especiais e superintendentes; e R$ 50 para diretores.

CONTRA A PAREDE. "A contribuição pode ser feita diretamente na Presidência via Pix", completou a mensagem, concluindo: "Contamos com a participação de todos". Ouvidos sob reserva, servidores relataram à Coluna que se sentiram constrangidos a pagar e comparecer à festa de uma pessoa sem cargo na estatal, em pleno horário de expediente.

OUTRO LADO. Procurada, a Infraero disse que a comemoração foi "voluntária", sem o conhecimento prévio do presidente da estatal, e que a mulher de Barzellay tem "ótimo relacionamento" com os empregados da Infraero. O Ministério de Portos e Aeroportos não respondeu.

RETRATAÇÃO. O Conselho Nacional de Direitos Humanos cobrou ontem da Conmebol um pedido de desculpas público, em todos os seus canais oficiais, pela "fala racista" do presidente da entidade. Alejandro Domínguez disse, esta semana, que a Libertadores sem times brasileiros "seria como Tarzan sem Chita".

REINCIDÊNCIA. Os times ameaçaram deixar o torneio após jogadores do Palmeiras sofrerem agressões racistas. "Apesar do pedido de desculpas do presidente pelas suas redes sociais, a fala claramente abre a possibilidade de interpretação de que os brasileiros estariam sendo comparados a macacos e, logo, apresenta claro teor racista", disse o Conselho.

NA FÉ. Presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelsinho Trad (PSD) fez o sinal da cruz ao falar do Brasil no cenário internacional, em entrevista ao Broadcast. "Coloca aí que estou me benzendo", pediu.

QUERIDINHO. O presidente Lula recebeu ontem o prefeito do Recife, João Campos (PSB). Na reunião no Planalto também estava o ministro da Educação, Camilo Santana. Governo e prefeitura fecharam acordo no valor de R$ 900 milhões, relativos à complementação do antigo Fundef.

REGRAS. O Congresso tem 37 projetos de lei em tramitação para regulamentar o Pix. Levantamento da Coluna mostra que as principais propostas são para garantir que o serviço seguirá gratuito e para combater fraudes.

Vanderson Aquino CEO do Mêntore Bank

"Medidas robustas de proteção de dados são a resposta para evitar um efeito devastador de descredibilidade das fintechs (após vazamento de dados do Pix)."

Fernando Haddad Ministro da Fazenda

Após reunião com o presidente do PT, Humberto Costa, ontem, para afinar estratégias de aprovação do novo Imposto de Renda e promover o consignado.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iancer Porcella)