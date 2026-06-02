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Coluna do Estadão: Grupos de WhatsApp de Lula incitam pressão a senadores contrários a fim da 6x1

Um vídeo feito por inteligência artificial (IA) compartilhado ontem exibe a foto de todos os senadores apoiadores de um projeto alternativo à 6x1, com destaque para Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência e adversário de Lula na corrida eleitoral deste ano

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

Grupos de WhatsApp divulgados no site oficial do presidente Lula (PT) têm estimulado os seguidores a pressionar senadores da oposição para que aprovem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala trabalhista 6x1. Um vídeo feito por inteligência artificial (IA) compartilhado ontem exibe a foto de todos os senadores apoiadores de um projeto alternativo à 6x1, com destaque para Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência e adversário de Lula na corrida eleitoral deste ano. "Eles escolheram ficar do lado de quem lucra com o seu cansaço", diz a gravação apócrifa, com um Congresso destruído ao fundo. Procurado pela Coluna, o Palácio do Planalto disse que o questionamento deveria ser enviado ao PT, que não respondeu.

MISSÃO. A mensagem enviada junto ao vídeo diz aos seguidores do WhatsApp do presidente Lula: "PRESSIONE O SENADO! Saiba como ajudar a decidir o futuro do fim da escala 6x1! Agora a votação da proposta está no Senado, e os senadores precisam ouvir a voz do povo!". O texto ainda orienta como encontrar a página de cada senador no site da Casa, onde são exibidos o e-mail e o telefone do gabinete.

REDE. Chamado de "Zap do Lula", o grupo de WhatsApp é divulgado no site oficial de Lula desde a campanha de 2022, quando o petista informou o portal ao Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, há pelo menos 2,5 mil grupos do "Zap do Lula" na rede social.

ENCOMENDA. O vídeo contra os senadores da oposição também foi compartilhado ontem em outro grupo divulgado pelo site de Lula, o "Entregadores com Lula", focado em motoristas e entregadores de aplicativo.

TURBULÊNCIA. O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, disse à Coluna que o setor aéreo ficará vulnerável com o corte de 40% da fiscalização da agência, consequência de um bloqueio de R$ 24 milhões do orçamento imposto pelo governo Lula.

SEM SAÍDA. "Infelizmente vamos concentrar as inspeções onde há bases da Anac. Não enviaremos fiscais ao interior. Com isso, perderemos muito o poder de fiscalização contra táxis aéreos clandestinos e transporte de cargas ilícitas. Só no último final de semana, houve dois acidentes aéreos", afirmou Faierstein.

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Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, destacou ontem, em evento em Goiás, as vantagens da tecnologia nacional e disse que o Brasil não aceita ser tratado como “uma republiqueta de banana”.

CINTOS ATADOS. O presidente da Anac tenta reverter o bloqueio na Casa Civil. "O governo fez um corte linear no orçamento da Esplanada, mas não dá para aplicar isso na Anac antes de qualquer diálogo. Cuidamos da segurança do setor aéreo, do transporte de pessoas."

COMPANHEIRO. Lula deu um abraço efusivo no ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares durante um evento ontem em Catalão (GO). Delúbio foi condenado no mensalão pelo STF, teve a pena perdoada e hoje é pré-candidato a deputado federal pelo PT goiano.

FILA. O cumprimento aconteceu durante a cerimônia de inauguração do câmpus de Catalão (GO) do Instituto Federal Goiano. Delúbio, que estava em uma das laterais do espaço dedicado ao ato público, foi o primeiro a ser abraçado por Lula. Em seguida, o presidente abraçou outros integrantes da plateia.

PRONTO, FALEI!

Geraldo Alckmin Vice-presidente da República

"Sempre que o diálogo avança, falsos patriotas sabotadores o prejudicam, colocando seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do País."

CLICK

Rafaella Parca Delegada da Polícia Federal

Participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o aumento expressivo de crimes sexuais contra crianças e adolescentes na internet.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, interino, Leticia Fernandes e Gabriel Hirabahasi)

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