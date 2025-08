Coluna do Estadão: Governo é forçado a 'descer do salto' com 'tudo ou nada' da oposição

O governo sofreu um choque de realidade e precisou "descer do salto" por dois motivos. Um deles é o "tudo ou nada" da oposição no Congresso após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que ameaça travar a agenda do Executivo. A expectativa de aliados do presidente Lula, como mostrou a Coluna, era de relação zerada com o Legislativo. O diálogo com a cúpula da Câmara e do Senado até melhorou, mas o clima hostil gera imprevisibilidade. O segundo fator foi a pesquisa Datafolha divulgada no domingo, 3, que mostrou estabilidade na popularidade do petista. Uma ala do Planalto chegou a "comemorar" o resultado por avaliar que parte do entorno de Lula estava otimista demais com o ganho político do tarifaço de Donald Trump e poderia "baixar a guarda".

RELÓGIO. Lula corre contra o tempo para melhorar a aprovação popular com foco nas eleições de 2026. Para isso, dizem integrantes do Planalto, não pode contar somente com a briga ideológica. É preciso aprovar no Congresso o aumento da faixa de isenção do IR e fazer mais entregas concretas à população.

BALDE... Caciques da centro-direita veem a recuperação da popularidade como um "voo de galinha". Esse campo político também aposta em desidratar a pauta de Lula na Câmara e no Senado o máximo possível, mesmo sabendo que no caso do IR nenhum parlamentar vai arcar com o ônus político de ser contra.

...DE ÁGUA FRIA. A mudança de cenário levou Lula a condicionar de novo sua candidatura à reeleição a estar com "100% de saúde" ano que vem. A fala, em evento do PT, foi vista no Centrão como um "álibi" para o petista não correr risco de vexame em 2026.

DEIXE... Bolsonaro fez uma ligação de vídeo para o deputado André Fernandes (PL-CE) no ato bolsonarista em Fortaleza no domingo. No palco, o parlamentar exibiu para o público o celular com o ex-presidente na tela. O vídeo foi compartilhado por diversos aliados.

...SEU RECADO. A ligação a Fernandes não foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes na ordem de prisão domiciliar contra o ex-presidente. O magistrado disse que Bolsonaro violou medidas cautelares ao ligar para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nas manifestações.

EU VOLTEI. A ex-deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) perdeu o mandato na semana passada, mas fez protesto ontem no plenário da Câmara em apoio a Bolsonaro. Usando mordaças, os bolsonaristas interromperam os trabalhos do Congresso na volta do recesso parlamentar.

MESA... Além de ter sido procurado pelo setor privado nas negociações para tentar reverter o tarifaço anunciado pelos EUA, o embaixador Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), será convidado pelo presidente eleito da Fiesp, Paulo Skaf, para chefiar o novo Conselho Global da entidade empresarial.

...DE NEGOCIAÇÃO. O ex-diplomata, que vive nos Estados Unidos, preside a 9G Consulting and Advisory Services e é presidente global de operações da Ambipar. Questionado sobre o convite de Skaf, Azevêdo não respondeu.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Iander Porcella e Levy Teles)