Coluna do Estadão: Governo de SP negocia com Banco Mundial empréstimo de US$ 1 bi

O governo Tarcísio de Freitas negocia com o Banco Mundial um empréstimo de cerca de US$ 1 bilhão. Para isso, acelerou reformas exigidas como contrapartida pela instituição financeira. Uma dessas medidas, formalizada ontem, impõe transparência para incentivos fiscais do ICMS, com divulgação de razão social, CNPJ e valor dos benefícios por pessoa jurídica. A gestão estadual quer usar o dinheiro para quitar dívidas antigas e com taxas de juros altas, já que o Banco Mundial empresta recursos com condições de pagamento mais vantajosas. "É um ganha-ganha. Avançamos em reformas importantes para o Estado e obtemos melhoria do perfil e sustentabilidade da dívida de forma imediata", disse à Coluna o secretário de Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita.

LIÇÃO DE CASA. Para autorizar empréstimos a entes subnacionais, o Banco Mundial pede uma série de contrapartidas. Na lista obrigatória, estão reformas que melhorem o ambiente de negócios e aumentem a inclusão no mercado de trabalho.

PRAZO. A expectativa do governo paulista é cumprir todas as exigências até novembro. Depois de receber sinal verde da instituição financeira global, o projeto ainda precisa do aval da Secretaria do Tesouro Nacional e do Senado.

ARSENAL. Além da transparência em benefícios fiscais, o governo de SP tem como trunfos o programa Facilita SP, que diminui o tempo para abrir empresas; melhorias de governança em concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs); o programa Trampolim, plataforma que reúne vagas e cursos profissionalizantes; e a facilitação no pagamento de tributos, por meio de projetos como o Pix IPVA.

LOBBY. A Associação Brasileira de Relações Institucionais realiza a partir de segunda-feira, 13, uma missão em Washington. O foco é estreitar laços diante das negociações entre o presidente Lula e o líder da Casa Branca, Donald Trump, sobre o tarifaço. A Abrig queria a presença do ministro Fernando Haddad, mas o chefe da Fazenda cancelou a ida aos EUA devido à crise do IOF.

SEM... A advogada Edilene Lôbo, ex-ministra do TSE, recebeu telefonemas de um ministro do STF e um do STJ na noite da quinta-feira, poucas horas após Luís Roberto Barroso anunciar a aposentadoria do Supremo.

...VÁCUO. Primeira ministra negra do TSE, Lôbo recebeu apoio para uma eventual indicação para o posto de Barroso e teve seu currículo elogiado. Ela lançou recentemente um livro com o advogado-geral da União, Jorge Messias, um dos mais cotados para a nova vaga do STF.

MISSÃO... O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, viajará à Índia com outros quatro ministros na próxima quinta-feira. A comitiva fará reuniões para preparar a viagem do presidente Lula àquele país, marcada para o início do próximo ano.

...OFICIAL. Integrarão o grupo os ministros da Defesa, José Múcio; da Saúde, Alexandre Padilha; da Gestão, Esther Dweck; e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. As conversas tratarão principalmente dos setores farmacêutico, de biocombustíveis, defesa e infraestrutura.

PRONTO, FALEI!

Juan Carlos Arruda Diretor Ranking dos Políticos

"O supersalário é uma distorção, e não um direito. A reforma administrativa é dever de toda pessoa que defende um Estado a serviço do cidadão, não o contrário."

CLICK

Marco Aurélio Carvalho Coordenador Prerrogativas

Durante homenagem a Luiz Fernando Pacheco, advogado do grupo Prerrogativas. A vigília ocorreu em Higienópolis, em SP, na esquina onde ele foi morto.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)

