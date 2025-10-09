Coluna do Estadão: Empresário que doou Fusca a Ibaneis era de escritório contratado pelo BRB

A doação de um Fusca de R$ 70 mil do empresário Fernando Cavalcanti ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), aconteceu quando Cavalcanti era vice-presidente do escritório Nelson Wilians, que já tinha um contrato ativo com o Banco de Brasília (BRB). Documentos obtidos pela Coluna mostram que 52 advogados do escritório estão autorizados a representar judicialmente o banco estatal do governo distrital até o fim de 2025. O empresário presenteou o "amigo" governador com o automóvel de colecionador em abril, conforme ele admitiu em depoimento à CPI do INSS nesta semana. Procurado, o BRB confirmou que contratou o escritório em 2024 para atuar pelo banco nos Estados. Cavalcanti e Ibaneis não responderam.

SIRENE. O empresário teve bens apreendidos no mês passado pela Polícia Federal. Entre eles, uma réplica de carro de Fórmula 1 e relógios que chegam a R$ 1,3 milhão. O escritório do advogado Nelson Wilians, do qual Cavalcanti era vice-presidente e sócio até maio, é suspeito de lavagem de dinheiro na fraude do INSS. Cavalcanti e Wilians negaram à CPI qualquer irregularidade.

REAÇÃO. O deputado distrital Gabriel Magno (PT) pedirá que o Tribunal de Contas do DF apure o caso. "O governador alega falta de recursos para investir em escolas e hospitais, mas não vê problema em aceitar presentes de quem tem negócios suspeitos", criticou o parlamentar.

LUPA. A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) avalia que medidas vai tomar sobre a doação a Ibaneis. "O fato levanta dúvidas sobre a observância dos princípios da moralidade e da legalidade administrativa."

MAS JÁ? A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, pegou auxiliares de surpresa. A decisão já era esperada, mas Barroso dava sinais de que deixaria o cargo só a partir do início de 2026. O magistrado fez sua última sessão plenária exatas duas semanas após deixar a presidência do Supremo.

FOI DADA... A campanha para a vaga de Barroso na Corte está a todo vapor. O coordenador do grupo de advogados Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, defende com unhas e dentes o nome do ministro da AGU, Jorge Messias. "Tem apoio de evangélicos, partidos da base e ministros de tribunais superiores", disse.

... A LARGADA. Para Marco Aurélio, seria uma "irresponsabilidade" o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), concorrente de Messias, deixar a disputa pelo governo de Minas para ingressar na Corte. "Ele tem um dever de ajudar a derrotar o bolsonarismo."

DUELO. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), cotado para disputar o Planalto em 2026, vai rivalizar com o presidente Lula hoje. O paranaense marcou a entrega de 1.179 moradias a famílias do Estado, no mesmo dia em que a gestão petista lança política habitacional voltada ao crédito para a classe média.

VITRINE. As residências entregues por Ratinho fazem parte do Casa Fácil Paraná, criado em 2019. O programa prevê construção, regularização e subsídio para casa própria. "É o programa habitacional com maior alcance no País", diz o governo estadual.

PRONTO, FALEI!

Paulo Roberto Almeida Diplomata

"A diplomacia acontece por meio do diálogo, não com tarifas ou sanções econômicas travestidas de política externa. O anormal foi o silêncio até há pouco."

CLICK

Luís Roberto Barroso Ministro do STF

Foi homenageado pelos colegas ontem no plenário do Supremo, depois de anunciar a decisão de antecipar sua aposentadoria da Corte, onde atuou por 12 anos.

(Roseann Kennedy,com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)