Coluna do Estadão: Diagnóstico da Faria Lima: 'O problema não é a Daniella, é o Flávio'

Ex-presidente da Caixa Econômica Federal e cotada para vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques (Republicanos) fez um périplo esta semana pela Faria Lima, em São Paulo. Nas conversas, buscou convencer o setor financeiro de que a campanha do filho "Zero Um" de Jair Bolsonaro é viável e argumentou que o projeto desenhado por seu grupo político é capaz de superar os "riscos fiscais" deixados pela atual gestão. O teor da abordagem econômica seguiu a linha esperada pelos participantes dos encontros - convergente com os anseios do setor por um maior ajuste fiscal e enxugamento da máquina pública. Como resumiu um dos executivos à Coluna: "Sem dúvida, ela tem muita credibilidade e agrega. O problema não é ela, mas o pré-candidato".

DIAGNÓSTICO. A economista esteve em pelo menos três bancos - Itaú, BTG e XP - e participou de uma conversa com integrantes da Eurasia, consultoria de análise de risco político. Segundo relatos, Daniella ressaltou ao mercado que a elevada taxa de juros é um dos maiores problemas do País e sinalizou a necessidade de corte de despesas.

APELO. Para outro interlocutor, o que mais chamou atenção foi a preocupação da economista em reforçar o empate técnico de Flávio com Lula em pesquisas recentes - o que soou, na avaliação dele, como um apelo para que o setor "não desista" de tentar trocar o governo do PT.

RUÍDO. A imersão de Daniella na Faria Lima ocorre dias depois de o ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli falar ao setor e ampliar a rejeição do mercado a Lula. Ele defendeu a política desenvolvimentista, apesar da necessidade de controlar gastos.

RECORDE. As buscas por "green card" no Google alcançaram o maior patamar em 7 anos nesta segunda-feira, após os EUA concederem visto ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em 24 horas, a busca pelo tema aumentou 18 vezes no Brasil, segundo o Google Trends.

RESTA... Dirigentes do PL cogitam apoiar o ex-governador do RJ Anthony Garotinho (Republicanos) para o Palácio Guanabara nas eleições de outubro. O movimento ocorre após a chapa montada por Flávio Bolsonaro sofrer novo revés no fim de semana e ficar sem vice.

...UM. A aliança com o Republicanos pode dar a Flávio uma chapa mais competitiva no reduto eleitoral da família Bolsonaro. O candidato do PL, Douglas Ruas, não decolou e está tecnicamente empatado com Garotinho. "Acho que Douglas Ruas não passa dessa semana", avaliou o ex-governador à Coluna.

RESPEITA. A secretária adjunta de Comunicação do PT, Camila Moreno, gravou um vídeo para justificar a candidatura de Patrus Ananias para o governo de Minas. Ela disse que a pergunta que mais ouviu nos últimos dias foi: "Patrus Ananias? Por quê?". Camila pediu respeito ao petista após críticas à escolha do nome e usou a hashtag #porquepatrus.

TIMING. Lula escolheu Patrus depois de três negativas. A decisão de ter candidatura própria no Estado foi criticada na internet até por petistas, que disseram que Ananias foi escolhido "com delay de 20 anos".

PRONTO, FALEI! Martha Leonardis CEO e fundadora da NewCo "Os próximos três anos serão definidos pela IA. O Brasil tem talento e escala para deixar de ser consumidor de tecnologia e ocupar posição estratégica global."

CLICK Ricardo Couto Governador em exercício do RJ Recebeu nesta terça-feira, 21, no TJ do Rio, a desembargadora Andréa Pachá, de quem é amigo próximo, para falar de valorização da Justiça e projetos de interesse do Estado.