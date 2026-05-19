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Coluna do Estadão: Cotada para vice diz a Flávio Bolsonaro não ser extremista

Estadão Conteúdo

A deputada Simone Marquetto (PP-SP), cotada para vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), contou à Coluna ter dito ao pré-candidato ao Planalto que não é uma parlamentar "extremista" e que conversa com políticos "do PT ao PL". Os dois almoçaram juntos na última sexta-feira, em Campinas. "Falei ao Flávio que não sou uma deputada extremista, sempre fiz um trabalho de centro-direita, e tenho o meu trabalho social, porque sou cristã", afirmou. "Converso do PT ao PL", disse. Simone garante ter postura conciliadora e defende o diálogo para "apaziguar" o País. Ela foi filiada ao MDB por 11 anos, sigla pela qual se elegeu duas vezes prefeita de Itapetininga (SP) antes de entrar no PP durante o período da janela partidária, entre março e abril deste ano.

CALMA. "Tem dois tipos de mulher em uma mesa de bar, a que vê o marido bravo e fala ?é isso mesmo, tem que brigar', e a que fala ?para, isso não vale a pena'. Eu sou essa segunda, sou pacificadora. Vai ser um papel importante para o Flávio lá na frente", avalia a parlamentar do PP.

FÉ. Eleita deputada em 2022 pelo MDB, Simone Marquetto acredita ter "perfil de Executivo" e garante que não concorrerá à reeleição. Ligada a Frei Gilson e outras lideranças religiosas, ela se consolidou como uma das principais representantes da Igreja Católica no Congresso.

COMPLICADO. A parlamentar disse que se encontrou com Flávio Bolsonaro em momento "tenso", logo após virem à tona as conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, mas afirmou que ele estava "seguro" do que tinha ocorrido e certo de sua "missão" nas eleições de outubro.

DERRETEU. Pesquisa Atlas/ Bloomberg divulgada ontem mostra que o senador Flávio Bolsonaro despencou na Região Sudeste, reduto bolsonarista. Em apenas um mês, na comparação entre abril e maio, o presidenciável do PL foi de 41,2% para 30,7% na região, uma queda de 10 pontos porcentuais.

SUBIU. O presidente Lula, por sua vez, ganhou fôlego e passou de 43,1% no Sudeste, em pesquisa Atlas de abril, para 48,6% no levantamento divulgado ontem, abrindo vantagem de quase 18 pontos porcentuais para Flávio na região.

FÔLEGO. Lula tinha dificuldade de crescer na região que concentra os três maiores colégios eleitorais do País: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, berço político da família Bolsonaro. As entrevistas para a pesquisa começaram no mesmo dia em que foram divulgadas as conversas entre Flávio e Daniel Vorcaro.

QUEM DÁ MAIS. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) usou uma brecha jurídica e fará leilões para definir as novas empresas de transporte rodoviário que vão operar 5,5 mil ligações interestaduais em todo o País. São trechos operados por até uma empresa, um cenário monopolista. A agência limitou cada mercado a apenas duas companhias, que serão escolhidas pelo maior lance no leilão, o que tende a favorecer gigantes do setor. Procurada, a ANTT disse que o STF "não afastou a competência da agência para disciplinar a forma de abertura do mercado, nem vedou a realização de processo seletivo público".

PRONTO, FALEI!

Idilvan Alencar Deputado federal (PSB-CE)

"A MP que reajusta em 5,4% o piso do magistério cria bases para dar ganho real aos professores. A valorização do magistério deve ser uma política permanente."

CLICK

Flávio Bolsonaro Senador (PL-RJ)

Em entrevista à imprensa ontem, o pré-candidato ao Planalto disse que foi à casa de Daniel Vorcaro no fim de 2025, após a primeira prisão do dono do Master.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, interino, e Leticia Fernandes)

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