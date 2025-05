Coluna do Estadão: Ala do STF acende alerta para sanção a Moraes, mas aposta em 'moderados'

Uma ala do STF acendeu o alerta para possíveis sanções dos EUA ao ministro Alexandre de Moraes, após anúncio da Casa Branca de que restringirá visto para autoridades estrangeiras "cúmplices na censura", mas ainda aposta que integrantes "moderados" do governo Trump evitarão confronto direto com o Brasil. Um magistrado da Corte afirmou à Coluna que é preciso esperar o desenrolar dos fatos e que "se houver algum ato, veremos a reação". A avaliação é de que há pressão das big techs por sanções a Moraes devido ao embate do ministro com o bilionário Elon Musk. Por outro lado, há esperança de que parte do governo americano atue para esfriar o conflito, ao levar em conta a relação comercial entre os dois países e o papel estratégico do Brasil na América Latina.

SEGUE. Ministros do Supremo descartam qualquer mudança no curso do inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após o anúncio da Casa Branca. Relatada por Moraes, a apuração manterá o ritmo até se Eduardo não quiser prestar esclarecimentos ao tribunal. Isso porque o depoimento não é obrigatório nessa fase do processo.

TRAUMA... Apesar de críticas externas de fragilidade jurídica do processo, a avaliação é que a abertura do inquérito contra Eduardo, a pedido da PGR, foi fruto da pressão na Corte para que Paulo Gonet não repetisse a omissão da gestão anterior, chefiada por Augusto Aras.

...ARAS. Segundo esses interlocutores do STF, a Procuradoria sob Aras não tomou providências contra diversas ameaças públicas do então presidente Bolsonaro ao processo eleitoral e o País sofreu uma tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023.

MORDE... Apesar de o presidente Lula ter afagado Marina Silva após ela ser ofendida no Senado, a postura do petista em relação à ministra do Meio Ambiente tem sido de abandono. Ela coleciona pelo menos seis grandes derrotas no governo, muitas articuladas com aval do próprio Planalto.

...E ASSOPRA. Em 2023, o governo não atuou para impedir que o ministério perdesse o controle do Cadastro Rural Ambiental, tampouco fez esforço para evitar a derrubada do veto de Lula ao marco temporal para demarcar terras indígenas.

LISTA. Marina também perdeu o embate na Margem Equatorial - com direito a críticas de Lula sobre demora do Ibama em liberar a exploração do petróleo -, e na nova lei de licenciamento ambiental. Além disso, não conseguiu criar a Autoridade Climática e nem ocupar a presidência da COP-30.

AGENDA. O presidente da Câmara, Hugo Motta, havia prometido urgência para votar as mudanças no licenciamento ambiental, mas, depois do episódio com Marina no Senado, ele tem sido instado a desacelerar. Semana que vem o Congresso estará esvaziado em razão da reunião do Brics.

CLIMA. A reunião de Motta com o Colégio de Líderes hoje deve ser tensa. Deputados estão irritados com o que consideram chantagem. Como antecipou a Coluna, o Planalto ameaça contingenciar mais emendas se a alta do IOF for derrubada. E há votos para derrotar o governo.

PRONTO, FALEI!

Ricardo Alban Presidente da CNI

"A regulamentação do licenciamento ambiental permite superar gargalos históricos, mantendo o foco na proteção ambiental e ampliando o investimento."

CLICK

Gilberto Kassab Presidente do PSD

No jantar de filiação de Paulo Hartung ao partido. Ele reuniu governadores como Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, todos presidenciáveis.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)