Coluna do Estadão: 'Aeroporto': proibição de gravação abre crise de auditores e Receita

A proibição das filmagens da série Aeroporto - Área Restrita no Galeão (RJ), revelada pela Coluna no dia 30, abriu uma crise entre servidores da Receita Federal e o comando da instituição. Auditores fiscais publicaram uma nota na qual acusam o órgão de agir com "omissão" e de se "apequenar" por não reagir energicamente para questionar a decisão da PF. A série está na sétima temporada e já começaram as gravações da oitava. Desta vez, porém, a Policia Federal impediu a produção de acessar áreas do terminal aéreo no Rio. O presidente da Unafisco, Kleber Cabral, diz que houve invasão de competência, pois se trata da área alfandegária. "Ciumeira institucional, porque a série passou a focar mais nos casos envolvendo o órgão do que nas histórias da PF", reclamou.

COBRANÇA. "A omissão ou a resposta tímida diante de atos ilegais contribui para o apequenamento da Receita Federal e abre um precedente perigoso: o de que suas prerrogativas constitucionais podem ser relativizadas sem consequência", diz Kleber.

VAIVÉM. Documento obtido pela Coluna mostra que, em 16 de janeiro, os titulares na Receita das coordenações-gerais de Administração Aduaneira e de Combate ao Contrabando aprovaram o acesso da equipe de filmagem. "A Receita Federal é competente para disciplinar a entrada, a permanência e a saída de pessoas, veículos e unidades de carga e mercadorias nos locais alfandegados, sem que isso implique em prejuízo da atuação de outros órgãos que atuam nos referidos locais", diz o texto. Procurada, a Receita não se manifestou. A PF disse em nota que vedação ?decorre do estrito cumprimento de normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a segurança da aviação civil no Brasil'.

AVISOS. A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) pediu ontem que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhe os alertas que a pasta recebeu do Banco Central sobre o risco de insolvência do Banco Master. Ela solicitou documentos da supervisão do BC sobre a companhia desde 2020. Também cobrou dados do prejuízo gerado pelo Master em órgãos públicos, como nos regimes de previdência. "Quando um banco quebra e leva junto recursos de fundos públicos, não é problema só de ?mercado': é o dinheiro do aposentado, do servidor, do contribuinte que está em jogo", afirmou.

COMANDO. O novo presidente da Fundação Banco do Brasil será André Castelo Branco Machado, servidor do Banco do Brasil e que já disputou eleições pelo PT. Machado é historiador, com mestrado em tecnologia e MBA em gestão de projetos. O braço do banco apoia projetos sociais por meio de parcerias com entidades sem fins lucrativos.

ARAPONGAS. Após a Polícia Civil de Pernambuco dizer em nota que investigou o secretário de articulação política do prefeito do Recife, João Campos (PSB), sem fazer registro formal da apuração, o advogado Eduardo Trindade, que defende o monitorado, comparou o caso com a época da ditadura. "Não se trata de uma investigação sigilosa, é clandestina. Em 30 anos como advogado, nunca me deparei com uma situação dessas", criticou em entrevista à Coluna. A Polícia divulgou outra nota afirmando ser "incorreta" a informação de que admitiu ter realizado monitoramento indevido de aliados do prefeito.

PRONTO, FALEI!

Pedro Paulo Deputado Federal (PSD-RJ)

"A decisão de Flávio Dino que vetou penduricalhos sem base legal expõe uma vergonhosa distorção em todos os Poderes e entes tolerada há tempo demais."

CLICK

Geraldo Alckmin Vice-presidente da República

Durante o Fórum Empresarial Brasil-Rússia, ao lado da secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, e do primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)