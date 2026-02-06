Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: 'Aeroporto': proibição de gravação abre crise de auditores e Receita

Estadão Conteúdo

A proibição das filmagens da série Aeroporto - Área Restrita no Galeão (RJ), revelada pela Coluna no dia 30, abriu uma crise entre servidores da Receita Federal e o comando da instituição. Auditores fiscais publicaram uma nota na qual acusam o órgão de agir com "omissão" e de se "apequenar" por não reagir energicamente para questionar a decisão da PF. A série está na sétima temporada e já começaram as gravações da oitava. Desta vez, porém, a Policia Federal impediu a produção de acessar áreas do terminal aéreo no Rio. O presidente da Unafisco, Kleber Cabral, diz que houve invasão de competência, pois se trata da área alfandegária. "Ciumeira institucional, porque a série passou a focar mais nos casos envolvendo o órgão do que nas histórias da PF", reclamou.

COBRANÇA. "A omissão ou a resposta tímida diante de atos ilegais contribui para o apequenamento da Receita Federal e abre um precedente perigoso: o de que suas prerrogativas constitucionais podem ser relativizadas sem consequência", diz Kleber.

VAIVÉM. Documento obtido pela Coluna mostra que, em 16 de janeiro, os titulares na Receita das coordenações-gerais de Administração Aduaneira e de Combate ao Contrabando aprovaram o acesso da equipe de filmagem. "A Receita Federal é competente para disciplinar a entrada, a permanência e a saída de pessoas, veículos e unidades de carga e mercadorias nos locais alfandegados, sem que isso implique em prejuízo da atuação de outros órgãos que atuam nos referidos locais", diz o texto. Procurada, a Receita não se manifestou. A PF disse em nota que vedação ?decorre do estrito cumprimento de normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a segurança da aviação civil no Brasil'.

AVISOS. A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) pediu ontem que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhe os alertas que a pasta recebeu do Banco Central sobre o risco de insolvência do Banco Master. Ela solicitou documentos da supervisão do BC sobre a companhia desde 2020. Também cobrou dados do prejuízo gerado pelo Master em órgãos públicos, como nos regimes de previdência. "Quando um banco quebra e leva junto recursos de fundos públicos, não é problema só de ?mercado': é o dinheiro do aposentado, do servidor, do contribuinte que está em jogo", afirmou.

COMANDO. O novo presidente da Fundação Banco do Brasil será André Castelo Branco Machado, servidor do Banco do Brasil e que já disputou eleições pelo PT. Machado é historiador, com mestrado em tecnologia e MBA em gestão de projetos. O braço do banco apoia projetos sociais por meio de parcerias com entidades sem fins lucrativos.

ARAPONGAS. Após a Polícia Civil de Pernambuco dizer em nota que investigou o secretário de articulação política do prefeito do Recife, João Campos (PSB), sem fazer registro formal da apuração, o advogado Eduardo Trindade, que defende o monitorado, comparou o caso com a época da ditadura. "Não se trata de uma investigação sigilosa, é clandestina. Em 30 anos como advogado, nunca me deparei com uma situação dessas", criticou em entrevista à Coluna. A Polícia divulgou outra nota afirmando ser "incorreta" a informação de que admitiu ter realizado monitoramento indevido de aliados do prefeito.

PRONTO, FALEI!

Pedro Paulo Deputado Federal (PSD-RJ)

"A decisão de Flávio Dino que vetou penduricalhos sem base legal expõe uma vergonhosa distorção em todos os Poderes e entes tolerada há tempo demais."

CLICK

Geraldo Alckmin Vice-presidente da República

Durante o Fórum Empresarial Brasil-Rússia, ao lado da secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, e do primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

fogo no parquinho

BBB 26: confusão na fila do Raio-X gera briga generalizada entre Babu, Sol Vega, Jonas e mais

A ordem da fila, no entanto, não foi respeitada por Sol Vega, Sarah Andrade e Jonas, que entraram no confessionário na vez de Solange Couto, o que irritou Babu

06.02.26 14h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda