Colares recebe 1ª Mostra de Arte em Cerâmica

A comunidade do município de Colares, nordeste paraense, se uniu e vai promover a 1ª Mostra de Arte em Cerâmica, entre 10 a 16 de dezembro, período da festividade do Círio de Nossa Senhora do Rosário. A programação vai ocorrer na orla da cidade com exposição de demais produtos.

A mostra é resultado do trabalho do professor Fernando de Pádua em parceria com a comunidade. Fernando é professor de artes da rede pública de ensino e a partir do contato com os alunos e com a comunidade, ouve que os trabalhos de modelagem em cerâmica vinham se perdendo e perdendo o espaço.

"Esse conhecimento é ancestral e com o passar do tempo o que a gente vem percebendo é que esses produtos em cerâmica já não ocupam mais espaço na comunidade por algumas razões, uma delas é a tecnologia e os produtos industrializados", pontua o professor.

A partir dessa observação, Fernando resolveu escrever o projeto do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura, edital da Fundação Cultural do Pará (FCP), o qual foi vencedor e promoveu oficinas divididas em quatro etapas para o público interessado.

Fernando disse que as oficinas solicitaram entre os meses de setembro e outubro e foram abertas para o público em geral. Cerca de 20 pessoas se inscreveram e passaram pelas etapas de formação. "A gente dividiu esse processo de aprendizagem em algumas etapas e fomos acompanhando os alunos. Durante todo esse processo eles foram produzindo os produtos e que agora virou nessa mostra", explica o professor e idealizador do projeto.

O projeto também estimulou a Secretaria de Cultura a realizar uma feira de artesanato, no mesmo período, que agora fará parte do calendário oficial do município durante as festividades do Círio de Colares.

Serviço:

1ª Mostra de Arte em Cerâmica: Tesouros da Ilha de Colares.

Período: De 10 a 16/12

Hora: às 16h

Local: na orla do município de Colares, Rua do Rosário, Centro.