Clara Nunes ganha cinebiografia com Camila Pitanga no papel principal

A atriz Camila Pitanga interpretará a cantora Clara Nunes, um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira (MPB), na cinebiografia "Clara". O filme acompanhará a trajetória da artista no Rio de Janeiro, na década de 1970, abordando como ela transformou o samba e provocou reflexões sobre a identidade nacional nos cinemas.

A produção, intitulada "Clara", é um projeto da Matizar Filmes em parceria com a Paraguassu, produtora da atriz. A H2O Produções atua como coprodutora, enquanto a distribuição ficará a cargo da H2O Films.

Detalhes da Produção e Roteiro

O roteiro do longa-metragem será assinado por Janaína Tokitaka e Flavia Vieira. A dupla já trabalhou junta na cinebiografia "A Menina que Voa", que retratou a vida da ginasta Daiane dos Santos.

Camila Pitanga expressou a relevância do papel. "Considero uma missão divina, um dos maiores desafios da minha vida, encarnar a voz e a alma de Clara Nunes", afirmou a atriz. Ela acrescentou que o desejo é "transbordar de emoção com a voz e a luta dessa guerreira".

A Importância de Clara Nunes para o Cinema Nacional

Mariana Ferraz, produtora da Matizar Filmes, celebrou a iniciativa. "É uma grande alegria levar para as telas a história de Clara Nunes, uma artista fundamental para a cultura brasileira", disse. Ferraz ressaltou a importância de mostrar "a potência, da coragem e da sensibilidade de Clara".

Celebrada como um dos maiores nomes do samba, Clara Nunes foi crucial para popularizar o gênero no Brasil. Ela se destacou com canções como "O Mar Serenou", "Conto de Areia" e "Canto das Três Raças", além de suas pesquisas sobre as tradições afro-brasileiras.

A cantora também fez história ao ser a primeira artista a vender mais de 100 mil cópias de um disco no Brasil. Este feito abriu caminho para outras intérpretes em uma indústria musical predominantemente masculina.

Cinebiografias Musicais em Destaque

Sandro Rodrigues, Chief Executive Officer (CEO) da H2O Films, enfatizou o bom momento das cinebiografias musicais. "Elas são filmes-evento que despertam a memória afetiva do público e resgatam a potência da nossa cultura", explicou.

Rodrigues defendeu a aposta em ícones como Clara Nunes. "Apostar em ícones genuínos como Clara é o que faz esse projeto ser tão especial", afirmou, destacando a seletividade crescente do público.