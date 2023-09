Circular realiza 47ª edição em ritmo de Círio de Nazaré

O Circular Campina Cidade Velha realiza a 47ª edição bimestral neste domingo, dia 1º. O projeto que este ano completa uma década, tem na edição de outubro, uma das mais importantes, já que o mês também é de Círio de Nazaré e a cidade se encontra naturalmente festiva. A programação inicia às 8h e vai até 20h, em diversos espaços do centro histórico de Belém, abrangendo os três bairros mais antigos da cidade, a Cidade Velha, a Campina e o Reduto. Nesta edição, o Circular reúne uma infinidade de dicas e é preciso estar atento à programação detalhada divulgada pelo site (www.projetocircular.org) e Instagram (@circularcampinacidadevelha).

Duas iniciativas da equipe gestora levará música às praças e educação patrimonial para as crianças. O Circuitinho Circular, em sua 4ª edição, que convida as crianças ao mundo encantado dos brinquedos de miriti, marca das ruas de Belém durante o Círio de Nazaré. A programação começa às 9h, com uma intervenção lúdica sobre patrimônio, onde as crianças montarão um mural afetivo de memórias, contação de histórias com a atriz Karla Pessoa, às 10h, e uma rodinha de conversa, às 11h.

Também na Praça do Carmo, uma programação musical especial vai fazer a alegria do público. Às 17h, estará no palco o grupo Ricardo Smith Quarteto, que traz no repertório músicas autorais, com linguagem jazzística e influências da música clássica para ritmos brasileiros . “Vamos apresentar composições que atravessam minha trajetória musical. Quem gosta de violão, música instrumental, ritmos populares e improvisação não pode perder”, avisa Ricardo Smith.

Logo em seguida, às 18h, um show também imperdível será com o Trio Manari, que vai contar com a participação da Emufpa BigBand e do saxofonista Esdras de Sousa. A apresentação marca a retomada do grupo, que celebra seus 23 anos de atuação e pesquisa na música percussiva de raízes afro amazônicas.

“É o nosso pré-Círio”, enfatiza Kleber Benigno que, junto com Nazaco Gomes e Márcio Jardim forma o trio, grupo que representa um divisor de águas na história da música percussiva da Amazônia. “Este é um show de retomada nos palcos da cidade, depois de um tempinho distante por conta da saúde do Nazaco que hoje está recuperado. É uma satisfação pra nós, mais uma vez enfatizar a cultura do Norte do Brasil, por meio dos tambores da Amazônia e marcando o nosso reencontro com o público”, diz o percussionista, mestre e professor da Escola de Música da UFPA.

No Mercado de Carne Francisco Bolonha, um outro marco da cultura paraense, situado no Complexo do Ver-o-Peso, o território é o da diversidade e da informação, com a atuação da Ong Arte Pela Vida que há mais de 30 anos educa e conscientiza, além de dar apoio às pessoas que vivem com HIV.

“Esses domingos são muito importantes para nós, pois somamos positivamente com todos os esforços de levar informações e conhecimento à população. Quando preparamos a programação cultural, pensamos tudo com muito cuidado, a fim de cumprir nosso papel na sociedade, agregando cultura e diversidade”, diz o coordenador Davidson Porteglio.

O projeto se move em rede e além do patrocínio do Banco da Amazônia, via Governo Federal, e os apoios institucionais, mais de 40 espaços parceiros da sociedade civil se mobilizaram para esta edição, abrindo suas portas ao público para que venham conhecer sua história.