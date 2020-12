Telescópio que aparece em filme de James Bond desmorona em Porto Rico

Um enorme radiotelescópio do Observatório de Arecibo, em Porto Rico – um dos maiores do planeta – desabou na terça-feira (1º) após sofrer danos desde agosto, segundo autoridades, encerrando 57 anos de descobertas astronômicas.

A plataforma de instrumentos de 900 toneladas, que ficava suspensa a 137 metros de altura sobre um disco refletor de 305 metros de diâmetro, caiu na manhã de ontem de acordo com a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos (NSF). Ninguém ficou ferido no incidente.

O telescópio – que recebia ondas de rádio do espaço – era utilizado por cientistas de todo o mundo na busca por possíveis sinais de vida extraterrestre, para estudar planetas distantes e encontrar asteroides potencialmente perigosos. Ele também ficou famoso após cenas importantes no filme GoldenEye, da franquia James Bond, estrelado por Pierce Brosnan.

Dois cabos que suportavam o disco refletor estavam quebrados desde agosto, causando danos e forçando as autoridades a fecharem o observatório enquanto empresas de engenharia mantidas pela Universidade da Flórida Central, que administra a unidade, estudavam maneiras de consertar os estragos.

Em novembro, as análises de engenheiros levaram a NSF e a universidade a concluir que as iniciativas para reparar a estrutura seriam muito perigosas, e que ela teria de ser demolida.

A NSF anunciou que as informações iniciais indicavam que os setores mais altos de todas as três torres de sustentação do telescópio partiram e que, conforme a plataforma de instrumentos desabava, os cabos de suporte também despencavam.