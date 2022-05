Sexta-feira 13: confira 13 filmes de terror para ver hoje

A crença de que a sexta-feira 13 é uma data ligada ao azar remonta a tradições antigas. Acreditando ou não, essa superstição inspirou o cinema e por isso, preparamos uma lista com 13 filmes para você conferir nesta sexta.

Sexta-feira 13 (1980)

Para começar, o clássico que reforça a data como um dia de azar. O filme lançado em 1980 conta a história de jovens perseguidos em um acampamento por Jason Voorhees, que se tornou um dos mais famosos serial-killers do cinema. O sucesso foi tanto que “Sexta-Feira 13” virou uma franquia com mais de 10 filmes, o último lançado em 2009.

A Hora do Pesadelo (1984)

Outro filme que fez muito sucesso foi “A Hora do Pesadelo” que deixou muitos pais desesperados porque os filhos não queriam dormir por causa de Freddy Krueger, assassino de crianças e adolescentes através de sonhos – que se realizavam na vida real. O produtor Wes Craven se inspirou em um artigo sobre uma família que se refugiou no EUA fugindo da ditadura no Camboja. O filho do casal tinha distúrbios graves de sono que tinha medo de adormecer. Inexplicavelmente ele morreu durante o sono.

O Exorcista (1973)

Este clássico é inspirado em fatos reais e é o percursor das produções de possessões demoníacas. O escritor americano William Peter Blatty estava na faculdade quando foi noticiado um caso supostamente real de possessão demoníaca. Ele ficou tão impressionado com a história que escreveu um livro sobre uma menina possuída por uma entidade maligna e a luta de um padre exorcista para livrá-la. O livro, que não fez tanto sucesso, o fez ser escalado para escrever o roteiro para o filme, que é sucesso até hoje e possui sequências como ‘Exorcista II – O Herege’, de 1977.

Psicose (1960)

O clássico de Alfred Hitchcock foi uma adaptação do livro que conta a história do serial killer Ed Gein, que atuou entre as décadas de 1940 e 50, e tinha o hábito de fazer troféus com partes do corpo de suas vítimas, além de um relacionamento doentio com sua mãe desequilibrada. Hitchcock deu mais fama a Gein, que foi a inspiração do assassino Norman Bates que ficou no imaginário cinéfilo mundial.

O Massacre da Serra Elétrica (1974)

O clássico de 1974, que ganhou várias continuações e remakes, é uma obra-prima do terror que também teve inspiração no serial killer Ed Gein. No filme de Tobe Hooper, o assassino é Leatherface, o sádico com máscara de pele humana, que persegue e mata adolescentes por puro azar.

Poltergeist, O Fenômeno (1982)

No hall dos clássicos, este filme, que tem roteiro de Steven Spielberg, é um dos mais assustadores. Uma família da Califórnia é visitada por fantasmas, que inicialmente se manifestam apenas movendo objetos pela casa, mas gradativamente vão aterrorizando-os cada vez mais, até que a caçula desaparece. Os pais procuram a ajuda de parapsicólogos e exorcistas para recuperar a menina. Deixou muitas gerações sem dormir!

Invocação do Mal (2013)

Filme baseado nas aventuras de um casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Uma família se muda com as cinco filhas para uma casa onde começam a ocorrer estranhos acontecimentos. É aí que a família chama os investigadores que descobrem uma entidade demoníaca querendo continuar sua trajetória de maldades. Com o conceito de casa mal-assombrada, o filme assusta e gera uma franquia de spin-offs.

Annabelle (2014)

É o segundo filme do Universo Invocação do Mal, onde a boneca vista no original ganhou seu próprio longa, que foi inspirado no famoso caso da boneca Annabelle, investigado por Ed e Lorraine Warren. Na vida real, o casal fundou a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, bem como o Museu Oculto dos Warrens, em Monroe, Connecticut, onde os Warrens acreditavam fortemente que alguns desses itens ainda podem possuir o mal, tendo como artefato mais famoso do Museu Oculto dos Warrens a boneca real na qual os filmes de Annabelle se baseiam.

O Homem Invisível (2020)

A incrível Elisabeth Moss em mais uma atuação de tirar o fôlego. Neste filme, ela interpreta Cecilia, que, quando seu ex abusivo cientista tira a própria vida, ela começa a suspeitar que a morte dele foi forjada e que ele se tornou invisível para aterrorizá-la. Sem ter o apoio da polícia, ela precisa resolver sozinha a situação.

Espíritos - A Morte Está ao seu Lado (2004)

Um filme que mostra o porquê do cinema de horror oriental conquistar cada vez mais espaço no mercado. Tendo a fotografia como a base do roteiro, o filme que é falado em tailandês, conta a história do jovem fotógrafo Thun e sua namorada Jane, que atropelam acidentalmente uma pedestre e fogem da cena do crime. A partir de então, Jane passa a ser atormentada por estranhos pesadelos, enquanto Thun nota que em suas fotos aparecem estranhas figuras, parecidas com fantasmas. O casal decide investigar o fenômeno e encontra outras fotografias com imagens sobrenaturais. Paralelamente, os melhores amigos de Thun começam a morrer, um a um, de forma misteriosa. De arrepiar.

Nós (2019)

Do mesmo diretor do aclamado “Corra!”, Jordan Peele, “Nós” mostra a história de um casal que leva seus filhos para a casa na praia para relaxar e se divertir com seus amigos, mas quando a noite cai, a serenidade se transforma em tensão e caos após quatro figuras misteriosas aparecerem sem convite. Um filme de terror e suspense, que prende a atenção e provocando arrepios do início ao fim. Com Lupita Nyong'o e Elisabeth Moss no elenco.

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019)

Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani (Florence Pugh) vai com o namorado Christian (Jack Reynor) e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão em uma remota vila. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo vai se deparar com rituais bizarros de uma adoração pagã. A crítica oscila entre os que adoram e odeiam. Vale conferir e chegar às suas próprias conclusões.

As Boas Maneiras (2017)

Para encerrar a lista, o filme franco-brasileiro de Horror e Fantasia sombria tem direção de Marco Dutra e Juliana Rojas. O longa conta a história de duas mulheres: Clara (Isabél Zuaa) é uma enfermeira moradora da periferia de São Paulo que é contratada para ser baba do bebê que Ana (Majorie Estiano) está esperando. Uma noite de lua cheia causa uma mudança drástica, e então Clara assume a maternidade de uma criança diferente das demais.