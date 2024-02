Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (12) em Belém com ingressos a R$ 12; confira os filmes

Após o grande sucesso da Semana do Cinema 2023, a iniciativa retorna nesta quinta-feira (22) e vai até a outra quarta-feira (28) nas salas de cinema do Pará e de todo o Brasil. O objetivo da campanha é incentivar o público a ir ao cinema, com ingressos mais baratos, pelo valor de R$12.

A programação é idealizada pela Fenec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas). O diferencial deste ano é a proximidade com a premiação do Oscar 2024, possibilitando a maratona para a cerimônia, que acontece em 10 de março. Além dos ingressos mais em conta, os combos com pipoca e refrigerante também terão preços promocionais.

Atualmente os filmes em cartaz nos cinemas paraenses, que estão indicados no Oscar 2024, são "Pobres Criaturas", "Anatomia de uma queda", "Zona de Interesse" e "A Cor Púrpura". Outros filmes em cartaz são "Bob Maley: One Love", "Nosso Lar 2: Os Mensageiros", "Baghead: A Bruxa dos Mortos", "Madame Teia", "Masha e o Urso - Diversão Em Dobro", "Todos Menos Você", "Minha Irmã E Eu", "Argylle - O Superespião", "Wish: O Poder dos Desejos", "Patos!" e "Aquaman 2: O Reino Perdido".

Enquanto os longas previstos para estreiarem nesta quinta-feira (22) são "Cedo Demais, Demond Slayer: Kimetsu No Yaiba - To The Hashira Training", "Ferrari", "Nosso Verão Daria Um Filme", "O Jogo da Morte" e "O Menino e a Garça".

Assim como nas edições anteriores, o preço especial é válido para o ingresso em sessões 2D e, em alguns casos, também para as salas 3D. No Pará, as redes de cinema Cinépolis, Moviecom, UCI e Cinesystem fazem parte da ação promocional.

Serviço:

“Semana do Cinema”

Local: Em todos os cinemas associados

Data: de 22 a 28 de fevereiro.

Preço dos ingressos: R$ 12