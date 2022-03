Seis momentos para ficar atento no Oscar 2022

A 94ª cerimônia do Oscar, neste domingo, 27, trouxe mudanças polêmicas, que visam a reconquistar os telespectadores da TV.

A France Press aponta temas delicados que seriam abordados na cerimônia e quais as soluções encontradas.

Sobre a guerra na Ucrânia, a apresentadora Amy Schumer propôs que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que é ator, fizesse um discurso no evento. Mas isso não vai acontecer. O produtor Will Packer não comentou o assunto quando questionado em entrevista e a outra apresentadora da festa, Wanda Sykes, ironizou: "Ele não está ocupado, agora?". Ela disse que a cerimônia vai mencionar o país de forma "respeitosa". É esperado que os premiados do Oscar mencionem a invasão russa nos discursos.

Os produtores da cerimônia incorporaram este ano dois prêmios para os fãs do cinema apontarem o filme favorito e o "momento mais feliz" de um longa. No entanto, alguns internautas reclamaram que os prêmios "reais" estão cedendo espaço para os "Oscars do Twitter". Não há informações como os prêmios serão entregues e nem como os fãs serão recepcionados.

Esta edição do Oscar vai homenagear também os clássicos atemporais, como "O Poderoso Chefão", que acaba de completar 50 anos. "Teremos o clássico de Francis Ford Coppola. Iremos homenageá-lo. Teremos algumas surpresas com isso", antecipou Will Packer, dando a entender que na cerimônia também será incluída homenagem aos 60 anos de "James Bond".

A diretora de "Ataque dos Cães", Jane Campion, disse que chegou a hora de "reivindicar uma sensação de triunfo" ao defender a premiação das mulheres pela academia americana. Ela é uma das favoritas à premiação de melhor direção, esta noite. Venceu como melhor diretora em outros festival de cinema, com esse mesmo filme, e está sendo indicada pela segunda vez ao Oscar. Jane pode ser tornar a terceira diretora a levar a estatueta dourada, um ano depois de Chole Zhao, por "Nomadland".

"Don Corleone", o patriarca de "O Poderoso Chefão", o "Coringa", arquirrival de "Batman", e "Anita", imigrante porto-riquenha de "Amor, Sublime Amor", não parecem ter nada em comum. Mas se Ariana DeBose ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante neste domingo, será outro raro momento em que dois intérpretes levam para casa uma estatueta dourada por encarnarem o mesmo personagem.

Lin-Manuel Miranda disputa o Oscar de melhor canção com "Duas Lagartinhas", que será interpretada pelo colombiano Sebastián Yatra na cerimônia. Mas depois de viralizar nas redes sociais, "We Don't Talk About Bruno", também composta para a trilha sonora do filme de animação da Disney "Encanto", será interpretada pela primeira vez pelo elenco do filme ao vivo.

"Se há uma canção que une as pessoas neste ano, é o tipo de coisa que os filmes podem conseguir", disse Will Packer, lembrando que a música foi cantada sem parar em todo o mundo. "Iremos ajudá-los a cantá-la um pouco mais. Desde já, pedimos desculpas aos pais", brincou.