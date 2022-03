Cerimônia do Oscar 2002 vai premiar os melhores do cinema mundial

Como já é tradição no mês de março, neste domingo (27) ocorre a cerimônia de entrega do Oscar, prêmio mais importante do cinema. Em sua 94ª edição, a entrega das estatuetas ocorre a partir das 21h, diretamente do Teatro Dolby, em Los Angeles, mas uma hora antes já começa a movimentação do não menos tradicional “Tapete Vermelho”.

A premiação, que é promovida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, este ano não será exibida em TV aberta, apenas em canais pagos. Além disso, voltará a contar com apresentadores, que haviam sido dispensados desde 2019. Os nomes escolhidos para esta edição foram Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

VEJA MAIS

Já entre os nomes selecionados para entregar a estatueta aos vencedores estão: Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins, Bill Murray, John Travolta e Chris Rock, Halle Bailey, Sean Combs, Tony Hawk, Lady Gaga, Kelly Slater, Elliot Page, DJ Khaled, as irmãs Serena e Venus Williams.

Vão estar no palco do evento ainda para apresentar prêmios nomes como: Jason Momoa, Jake Gyllenhaal, J.K. Simmons, Josh Brolin, Jacob Elordi, Jill Scott, Stephanie Beatriz, Ruth E. Carter, Jamie Lee Curtis, Jennifer Garner, H.E.R., Tiffany Haddish, Woody Harrelson, Lily James, Daniel Kaluuya, Zoë Kravitz, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Shawn Mendes, Lupita Nyong'o, Rosie Perez, Rachel Zegler, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, Shaun White e Yuh-Jung Youn.

Já as cantoras Beyoncé e Billie Eilish ficarão com a função de apresentar as canções que concorrem ao Oscar.

Novidades em 2022

A novidade deste ano é que os apaixonados pelo cinema vão ter uma opção a mais para acompanhar a premiação. É a Live do Oscar 2022 de OLiberal.com, que será transmitida a partir das 20h, pelo Youtube e Facebook de O Liberal, em tempo real, diretamente da redação.

A Live contará com a participação do gamer Dom Sousa; de Rafael Oliveira e Victor Sales, do Sempre Anime, maior canal sobre Dragon Ball do Brasil; Henri Barros, do instagram @claquetedepapel; Krisllen Coelho, jornalista, e Agatha Lewe, bacharel em Moda.

Dom Sousa conta que a ideia de reunir o grupo para fazer a live surgiu enquanto os componentes participavam de outra transmissão. “Foi um react ao vivo da luta entre o Whindersson Nunes com o Popó. E a partir dali, veio a ideia de fazer uma na mesma vibe só que do Oscar. Até porque teríamos mais tempo para organizar o conteúdo melhor”, lembra.

E foi justamente durante a organização do evento que ficou decidido o que cada um vai fazer durante a live. “Eu vou ficar na parte de apresentação. O Rafael Oliveira e o Victor Sales farão parte da apresentação e comentários. Já a jornalista Krisllen Coelho fará os comentários mais técnicos sobre os indicados. O criador de conteúdos de filmes e séries, Henry Barros, vem para somar nesse conteúdo mais técnico do Oscar e a Agatha Lewe vai comentar sobre os looks dos filmes e dos convidados do evento”, detalha.

Essa será a primeira vez que o grupo estará reunido para fazer esse tipo de conteúdo ao vivo e em parceria com a O Liberal, por isso, segundo ele, tudo foi preparado com muita dedicação para os internautas. “A live vai ter um formato de podcast e react. Tentaremos abordar o máximo das categorias televisionadas pelo Oscar e as que não estavam recebendo algum tipo de transmissão, que são categorias mais técnicas. Queremos abordar curiosidades do evento também, além das categorias e aí a conversa vai desenrolando”, explica.

Nos comentários, além dos indicados a estatueta, dos looks e das apresentações, haverá espaço sim para o “Tapete Vermelho”, que já se tornou um acontecimento dentro de um acontecimento, tendo inclusive programas dedicados exclusivamente para ele. “A partir das 20h, iremos começar com o Tapete Vermelho, a partir dele, já estaremos fazendo nossos comentários e vamos seguir até o momento mais aguardado que ‘Qual será o melhor filme do Oscar?’”, antecipa.

Dom afirma que eles vão tentar abordar o máximo das categorias televisionadas pelo Oscar. “E também aquelas que não estavam recebendo algum tipo de transmissão, que são categorias mais técnicas. Queremos abordar curiosidades do evento também, além das categorias e aí a conversa vai desenrolando”, diz.

Para deixar um gostinho de Oscar no ar, o gamer já adianta uma de suas apostas para a premiação. “Ataque dos cães é o filme com mais indicações este ano. Mas eu acredito que o melhor seja o ‘Belfast’ que está com sete indicações no total. A crítica acredita que ‘No ritmo do coração’ possa estar surpreendendo também.”, arrisca.

Palpites

Quem quiser ir se inteirando sobre os indicados, pode conferir o último episódio do videocast apresentado pelo jornalista e colunista de O Liberal Ismaelino Pinto.

Os palpites sobre os vencedores do Oscar 2022 são o tema do "Mangueirosamente" desta semana. Os convidados são o cineasta Fernando Segtowick e o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará, Marco Antônio Moreira.

Ismaelino, que também é crítico de cinema, aproveitou a expectativa pelo festival mais famoso do cinema para criar um episódio especial do "Mangueirosamente", que tem como principal tema a cidade de Belém.

Na oportunidade, o programa presta homenagem a Pedro Veriano, crítico e pesquisador de cinema, que é referência em Belém do Pará.

Conheça os indicados para as principais categorias:

Melhor filme:

"Amor, sublime amor"

"Ataque dos cães"

"O beco do pesadelo"

"Belfast"

"Drive my car"

"Duna"

"Licorice Pizza"

"King Richard: Criando campeãs"

"Não olhe para cima"

"No ritmo do coração"

Melhor diretor

Jane Campion, "Ataque dos cães"

Kenneth Branagh, "Belfast"

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"

Steven Spielberg, "Amor, sublime amor"

Melhor atriz

Jessica Chastain, "Os olhos de Tammy Faye"

Kristen Stewart, "Spencer"

Nicole Kidman, "Apresentando os Ricardos"

Olivia Colman, "A filha perdida"

Penélope Cruz, "Mães paralelas"



Melhor ator

Andrew Garfield, "Tick, tick... Boom!"

Benedict Cumberbatch, "Ataque dos cães"

Denzel Washington, "A tragédia de Macbeth"

Javier Bardem, "Apresentando os Ricardos"

Will Smith, "King Richard: Criando campeãs"

Melhor atriz coadjuvante

Ariana DeBose, "Amor, sublime amor"

Aunjanue Ellis, "King Richard: Criando campeãs"

Judi Dench, "Belfast"

Jessie Buckley, "A filha perdida"

Kirsten Dunst, "Ataque dos cães"

Melhor ator coadjuvante

Ciaran Hinds, "Belfast"

Jesse Plemons, "Ataque dos cães"

J.K. Simmons, "Apresentando os Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "Ataque dos cães"

Troy Kotsur, "No ritmo do coração"

Melhor roteiro adaptado

"Ataque dos cães"

"A filha perdida"

"Drive my car"

"Duna"

"No ritmo do coração"

Melhor roteiro original

"A pior pessoa do mundo"

"Belfast"

"King Richard: Criando campeãs"

"Licorice Pizza"

"Não olhe para cima"



Melhor animação

"A família Mitchell e a revolta das máquinas"

"Encanto"

“Fuga”

"Luca"

"Raya e o último dragão"