Indicações de Filmes

As exibições de filmes nos circuitos comerciais e alternativos voltaram a ocupar a agenda semanal de cinemaníacos e novas produções têm chegado às telas de cinema em nossa capital. É evidente que muitos filmes tiveram suas estreias adiadas devido à pandemia, mas, em alguns casos, dependendo de acordos de produções e distribuição de cada produção, alguns filmes estão disponíveis em algumas plataformas audiovisuais. Atendendo pedidos de leitores da coluna, esta semana indicarei filmes que estão em canais por streaming. Muitos canais streaming tiveram crescimento de público nos últimos anos, especialmente no ano passado, no período em que as salas de cinema estiveram fechadas em decorrência da pandemia. Certamente, é possível encontrar bons títulos.

Meu canal preferido para filmes, atualmente, é MUBI que disponibiliza várias produções independentes de diversos países e, consequentemente, permite ao seu assinante ter uma visão ampliada sobre o que se produz no cinema, atualmente. Além do MUBI, é possível encontrar no Belas Artes a Lá Carte muitos clássicos e lançamentos importantes. Confira algumas indicações destes e outros canais que merecem atenção:

Mubi

A Rainha Margot (1993) de Patrice Chéreau. França. Século XVI. Um casamento de conveniência é realizado para manter a paz. A união entre a católica rainha Margot e o nobre protestante Henri de Navarre teve como objetivo unir duas tendências religiosas, mas diversas intrigas provocarão fatos trágicos.

Kika (1993) de Pedro Almodóvar. Uma maquiadora otimista e ingênua se envolve em situações difíceis e tem que superar constantemente as dificuldades pessoais que surgem na sua vida.

Belas Artes a La Carte

O Mundo de Corman: Aventuras de um Rebelde de Hollywood (2011) de Alex Stapleton. Documentário sobre a vida e a carreira de Roger Corman, um dos maiores produtores de filmes de baixo orçamento do cinema. Corman é uma personalidade polêmica com longa carreira na produção de filmes e deu oportunidade de trabalho para vários artistas. O filme apresenta diversos depoimentos sobre seu trabalho no cinema incluindo participação de Robert De Niro, Jack Nicholson, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, David Carradine, Jonathan Demme, Pam Grier, Bruce Dern e Peter Fonda, entre outros artistas.

Este Mundo é um Hospício (1944) de Frank Capra. O filme conta a história de um crítico teatral conhecido por suas manifestações contrárias ao matrimônio e que descobre um estranho hábito de suas queridas tias: matar velhos solitários, como se fosse um ato de caridade.

Netflix

7 Prisioneiros (2021) de Alexandre Moratto. Um jovem aceita trabalhar em um ferro-velho em São Paulo para melhorar as condições de vida de sua família, mas é envolvido em um sistema de escravidão contemporânea com outros garotos.

O Caso Collini (2020) de Marco Kreuzpaintner. Um jovem advogado recebe um caso de defesa sobre um assassino que é um respeitado empresário. Ao começar a investigar, ele desvenda um dos maiores escândalos judiciais do pós-guerra alemão.

HBO Max

Four Hours at Capitol (2021) de Jamie Roberts. Documentário sobre os acontecimentos de 6 de janeiro deste ano quando ocorreu a invasão do Capitólio dos Estados Unidos. Na invasão, morreram cinco pessoas e mais de 140 agentes da polícia foram feridos.

Amazon Prime Vídeo

Duna (1984) de David Lynch. Adaptação cinematográfica do livro de Frank Herbert produzida nos anos 1980. O filme foi dirigido por David Lynch, excelente cineasta, mas teve diversos problemas na sua produção e montagem. Conheça esta versão de Duna, especialmente aqueles que assistiram a adaptação lançada recentemente nos cinemas com a direção de Denis Villeneuve.

Telecine

Touro Indomável (1980) de Martin Scorsese. Em homenagem aos 79 anos de Scorsese comemorados esta semana, é ótimo programa assistir ou rever este drama sobre o pugilista Jake LaMotta que tem Robert de Niro (vencedor do Oscar de melhor ator) no papel principal em uma das maiores atuações da história do cinema. Touro Indomável, entre vários filmes de Scorsese, talvez seja sua melhor obra no cinema.