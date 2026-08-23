Cine Líbero Luxardo exibe filme de terror e destaques do cinema nacional; confira a programação
Sala do centro cultural exibe "Mundurukuyũ", "Os Ruminantes", "Uma Infância Alemã" e "Acampamento Miasma".
O Cine Líbero Luxardo, em Belém, apresenta uma nova programação entre os dias 24 e 26 de agosto, com produções nacionais e internacionais. Dentre os destaques está o terror “Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte”, estrelado por Gillian Anderson e Hannah Einbinder (indicada ao Emmy pela série Hacks).
A grade da semana também exibe o documentário nacional “Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe”, a produção brasileira “Os Ruminantes” e o drama internacional “Uma Infância Alemã”. As sessões ocorrem na sala localizada na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré.
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Programação (24 a 26 de agosto)
Segunda-feira (24/08)
- 15h00 — Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe
- 16h30 — Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte
- 18h40 — Uma Infância Alemã
- 20h30 — Os Ruminantes
Terça-feira (25/08)
15h00 — Uma Infância Alemã
16h50 — Os Ruminantes
18h25 — Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe
20h00 — Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte
Quarta-feira (26/08)
- 15h00 — Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte
- 17h10 — Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe
- 18h40 — Os Ruminantes
- 20h15 — Uma Infância Alemã
Serviço
Local: Cine Líbero Luxardo
📍 Avenida Gentil Bittencourt, 650 — Nazaré, Belém
Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)
Pagamento: Somente em dinheiro
Bilheteria: Abre 1 hora antes de cada sessão
Não é permitido consumir alimentos ou bebidas dentro da sala de exibição.
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