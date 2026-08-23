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Cine Líbero Luxardo exibe filme de terror e destaques do cinema nacional; confira a programação

Sala do centro cultural exibe "Mundurukuyũ", "Os Ruminantes", "Uma Infância Alemã" e "Acampamento Miasma".

Hannah Franco

O Cine Líbero Luxardo, em Belém, apresenta uma nova programação entre os dias 24 e 26 de agosto, com produções nacionais e internacionais. Dentre os destaques está o terror “Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte”, estrelado por Gillian Anderson e Hannah Einbinder (indicada ao Emmy pela série Hacks).

A grade da semana também exibe o documentário nacional “Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe”, a produção brasileira “Os Ruminantes” e o drama internacional “Uma Infância Alemã”. As sessões ocorrem na sala localizada na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré.

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Programação (24 a 26 de agosto)

Segunda-feira (24/08)

  • 15h00 — Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe
  • 16h30 — Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte
  • 18h40 — Uma Infância Alemã
  • 20h30 — Os Ruminantes

Terça-feira (25/08)
15h00 — Uma Infância Alemã

16h50 — Os Ruminantes

18h25 — Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe

20h00 — Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte

Quarta-feira (26/08)

  • 15h00 — Acampamento Miasma: Sexo, Adolescência e Morte
  • 17h10 — Mundurukuyũ: A Floresta das Mulheres Peixe
  • 18h40 — Os Ruminantes
  • 20h15 — Uma Infância Alemã

Serviço

Local: Cine Líbero Luxardo

📍 Avenida Gentil Bittencourt, 650 — Nazaré, Belém

Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Pagamento: Somente em dinheiro

Bilheteria: Abre 1 hora antes de cada sessão

Não é permitido consumir alimentos ou bebidas dentro da sala de exibição.

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