‘Cine de Rua’ leva mostra de curta-metragem e poesia de forma gratuita para o bairro da Cidade Velha

Os moradores do bairro Cidade Velha, em Belém, poderão contemplar na próxima quinta-feira (27), exibição de filmes, curtas e poesias, a partir das 19h, em via pública. O Cine de Rua “Filmes Curtas a Voz na Rua”, uma iniciativa do projeto independente Cidades Frestas com o De Bubuia, em parceria com o Lambe pela Democracia, Coletivo Manas, Coletivo Elzas de Ananindeua e Sibila Filmes, ocorrerá em um bar localizado na Rua Dr. Rodrigues dos Santos, no centro da cidade. A entrada para o evento é franca.

Na programação, foram escolhidos para serem exibidos o documentário “Ori”, de Beatriz Nascimento e Raquel Gerber; vídeos de Marcela Inajá com uma “Semana Santa é pouco para Curar”; entrevista de Susan Sontag e Agnes Varda; poesia com Pedro Preto; “Belém, de 1980” com Afoxé do Guarda-Chuva; a resistência de Karina Martins; performance de Vandiléia Foro a videoarte Imaginário Arquivo de Galvanda Galvão e Vicente Franz Cecim.

Segundo a videoartista, educadora popular e uma das coordenadoras do projeto, Galvanda Galvão, a mostra foi pensada para aproximar o bairrista da cidade, trazendo discussões sobre o espaço em que vive.

“Pensamos em um espaço onde possam coexistir várias linguagens de artes e a rua como um espaço de travessia, de diálogo, entre os vizinhos”, acrescentou Galvanda sobre a proposta da ação, que existe há quase cinco anos.

Para a coordenadora, o evento também simboliza um momento de retomada, onde muitas artes realizadas nas ruas da capital paraense, precisaram parar por conta da pandemia da covid-19. Galvanda diz que a maior missão é tirar o “medo” do público.

“Queremos expandir os diálogos de encontro com a arte, resgatar o espaço de troca, e especialmente discutir essa ocupação nas ruas, como um espaço de troca”, afirmou.

A cada mês o coletivo abre espaço para uma nova discussão. A deste, é o Julho das Pretas, onde serão abordados nas ocupações temas como violência contra a mulher e o feminicídio. Geralmente, são expostos filmes, fotografias, colagens e fotovaral, mas especialmente o que será realizado no dia 27, contará apenas com vídeo e microfone aberto ao público.

Galvanda ressaltou que a intenção é que os participantes possam contribuir de uma forma com a intervenção artística. “É um espaço aberto e pode trazer a sua fala, que todos e todas, serão ouvidos; um pouco da memória do bairro, compartilhar essa vivência”, complementou.

Serviço:

Cine de Rua "Filmes Curtas a Voz na Rua"

Data: 27 de julho;

Horário: a partir das 19h;

Local: No bar De Bubuia, localizado na Rua Dr. Rodrigues dos Santos, 210, no bairro da Cidade Velha, em Belém;

Entrada Franca.