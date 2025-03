Chuva no Lollapalooza? Veja previsão do tempo e dicas para não sofrer com lama e águas de março

Quem vai para o Lollapalooza sabe que é quase regra ter que enfrentar as águas de março fechando o verão. O festival ocorre em uma das épocas mais chuvosas do ano e já ganhou até o apelido de Lamapalooza pela lama que toma conta do Autódromo de Interlagos no final de semana.

O evento ocorre na sexta, 28, sábado, 29, e domingo, 30, e recebe atrações como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake. Há chances de pancadas de chuva para os três dias, mas, segundo a previsão do Climatempo, quem for assistir apenas aos headliners pode ficar um pouco despreocupado: à noite, o temporal deve dar uma trégua.

Qual a previsão do tempo para o Lollapalooza 2025?

Sexta (28/3): Há previsão de pancadas de chuva para a tarde. À noite, ainda deve haver muitas nuvens, mas sem chuva. A máxima da sexta é de 30ºC. A mínima será de 18ºC.

Sábado (29/3): Também há previsão de chuva à tarde, mas ela deve parar à noite. No dia, máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.

Domingo (30/3): Previsão de pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Máxima de 29ºC e mínima de 20ºC.

Dicas para enfrentar a chuva no Lollapalooza

- Leve - e evite comprar - capa de chuva. A capa de chuva é um item obrigatório no look de quem for curtir o festival, independente do horário e do dia. Tudo pode acontecer em São Paulo e é primordial ter o item com fácil acesso na bolsa. Ambulantes sabem da importância da capa de chuva e vendem nos arredores, mas os valores são salgados. É uma opção para quem esquecer, mas o ideal é já comprar dias antes - e, de preferência, em uma loja bem distante do Autódromo de Interlagos.

- Sua mãe está certa: sempre leve um casaquinho. Se sua mãe te lembrar de levar uma blusa de frio para o festival, não ignore, mesmo que a máxima para os três dias esteja em torno dos 30ºC. À noite, principalmente em dias de chuva, o tempo tende a esfriar. Ter um casaco na bolsa é essencial para conseguir aguentar assistir aos últimos shows até o fim e sem grandes perrengues.

- A escolha do look é importante, mas não pelos motivos que você pensa. Pensar em looks estilosos também faz parte da experiência do Lollapalooza, mas é preciso pensar em roupas que vão te fazer aguentar a lama e a andança. Quer ir de roupas claras? Nem pensar. Escolha roupas e sapatos escuros e de fácil lavagem (coturnos e galochas, se confortáveis, são uma boa pedida). O ideal é não ter apego e já ir pensando que os sapatos usados no Lollapalooza nunca mais serão os mesmos.

- Hidrate-se, alimente-se bem e se divirta-se. Aguentar um dia de Lollapalooza é cansativo, mas aguentar os três é bem mais. Apesar disso, estar perto de artistas de que se gosta e viver a experiência do festival é sempre inesquecível. Ao longo do dia, sempre tenha água à disposição (o festival vai permitir a entrada de garrafas de plástico para consumo de água sem tampa) e alimentos leves (o evento permite que o público leve alimentos industrializados ou frutas e sanduíches em embalagem transparente e do tipo "zip lock"). E, o mais importante: divirta-se.