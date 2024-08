christian chávez usa roupa com tema da lenda do boto em apresentação em belém

Christian Chávez já está bem brasileiro. Depois da turnê do RBD no país, ele voltou para apresentações solos. A escolha de looks para esses momentos teve a assinatura do paraense Fabricio Neves. O profissional produziu as peças com temáticas paraenses e a do boi-bumbá, usado no São João da Thay.

Para a apresentação no Festival Aceita, na madrugada deste sábado (24), Fabricio também é o responsável pelo look do mexicano. Com peças cheias de temáticas e histórias, o paraense vai falar através da roupa sobre uma lenda amazônica.

“Vamos vestir novamente Christian, que já é parceiraço nosso, aqui do ateliê. Ele super confia no meu trabalho. Na primeira vez que vestir ele, o Christian chegou no dia do show dele. Ele disse: ‘Pode vim, que eu confio em você, vou estar tranquilo”, pontua.

Depois de uma pesquisa, Fabricio escolheu vestir o cantor com a lenda do Boto.

“Pensamos novamente em um look mais paraense, do Boto. Mandei a história para ele com fotos. Foi um look que a gente produziu com toda uma versatilidade dentro da história do Boto e usando também essa característica dos looks que ele já usa, que são bem ousados”, explica.

Christian usou uma roupa toda branca com ombreiras e recortes. As peças tinham bastante pérolas, que também estavam presentes na maquiagem do artista.

A lenda do Boto é conhecida no Norte do Brasil. De origem indígena, a história conta que uma entidade mitologia, geralmente um homem, surge para encantar as mulheres.